Трамп відмовляється від союзників на користь диктаторів: чому це шлях в нікуди

Дональд Трамп повністю переформатує зовнішню політику США, відмовляючись від тісної співпраці з союзниками. Замість них він намагається налагодити відносини з диктаторами, жорсткі дії яких йому до вподоби. Але ця "дружба" небезпечна.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зазначивши, що Трамп більше не хоче витрачати занадто багато коштів на союзників. Він вважає, що у сучасному світі Сполучені Штати Америки можуть бути могутніми і без них.

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Трамп в захваті від Путіна

Жовтенко наголосив, що стратегія Трампа полягає в тому, щоб повністю відмовившись від всіх союзів, будувати велич Америки, опираючись виключно на ресурс США. Зрозуміло, що Америка відчуватиме себе величнішою насамперед на тлі колишніх союзників, які будуть набагато слабшими.

Проте стратегічно це шлях в нікуди, тому що все буде добре, доки США не зіткнуться зі своїм геополітичним противником – однією з ядерних диктатур чи їх коаліцією. Тоді Сполучені Штати залишаться на одинці,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Саме тому, на його думку, президент США "бігає" за світовими диктаторами, зокрема, Владіміром Путіним. Трамп чудово розуміє, що в цій ситуації треба змінити пріоритет американської політики і стати з цими диктаторами на одному рівні.

Він робить це для того, щоб від диктаторів не виходили явні загрози для США. Крім того, очевидно у Трампа особисто викликає захоплення політика того самого Путіна. Він на міжнародній арені робить все, що захоче і не несе за це з огляду на міжнародне право жодної відповідальності,

– припустив він.

Трамп від цього в захваті, адже саме так він розуміє силу і велич на світовій арені. Тому він вибудовує американську політику так, щоб не протиставляти США диктатурам, "вісі зла".

До слова. Трамп відповів на запитання, чи вважає він Владіміра Путіна диктатором, тому що раніше він так називав Володимира Зеленського, закидуючи йому відсутність виборів. Президент США відмовився назвати Путіна диктатором, додавши, що "не використовує ці слова необдумано".

Росіяни не поспішають йти на зустріч

Цей стратегічний курс на перебудови американської зовнішньої політики пояснює дуже багато речей. Зокрема позицію нових представників США в ООН і формат спілкування американської делегації з європейськими союзниками на Мюнхенської конференції з безпеки.

Наступні кроки адміністрації Трампа, на його думку, імовірніше також будуть лягати в цю стратегічну канву – відвертатися від всіх своїх колишніх союзів і союзників, коштом втрат які, зазнають вони, накидати їм нові угоди про співпрацю з кабальними умовами. Показовий приклад – історія з угодою про українські природні ресурси. І європейцям потрібно готуватися до цього.

Водночас навряд чи буде успішною "дружба" Трампа та його оточення з ядерною диктатурою. Тому що стратегічний союзник є більш надійним другом ніж, диктатори,

– сказав Тарас Жовтенко.

Росіяни продемонстрували це американцям, коли після першої зустрічі делегацій в Ер-Ріяді, наступні чомусь раптом переносяться. Виявилось, що росіяни не готові ні про що говорити, тому що на цьому етапі досягли від Трампа всього, чого хотіли. А самі не поспішатимуть робити якісь кроки на зустріч.

Зазначимо, що політолог Володмир Фесенко вважає, що Трамп зараз використовує тактику примусу, політико-економічний рекет щодо України. Це призвело до сплеску антипатії до США з боку багатьох українців. Така сама ситуація, за його словами, в Канаді та в багатьох країнах світу. На думку Фесенка, наслідки президентства Трампа будуть руйнівними, зокрема для США.