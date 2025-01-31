Орбан дуже прорахувався, заявивши про "дружбу" з Трампом: що пішло не так у їхніх стосунках

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан називав себе "другом" Дональда Трампа, хоча зараз частіше говорять про тиск президента США на угорського політика. Ба більше, на інавгурації Трампа Орбана теж ніхто не бачив.

Варто згадати слова Орбана, де він сказав, що невдовзі Європі доведеться жити за іншими правилами. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, він мав на увазі зняття санкцій з Росії, домовленості з Трампом.

Дивіться також Без Трампа не обійшлося: як Євросоюз переконав Орбана підтримати санкції проти Росії

У стосунках назріла "проблема"

Віктор Орбан був цілком упевнений в тому, що санкції з Росії знімуть. Але раптом вийшов Дональд Трамп і заявив, що зруйнує Росію, якщо Путін не погодиться на переговори. Він навіть пообіцяв застосувати ще жорсткіші обмеження.

"Я не думаю, що Трамп буде "церемонитися" з Росією. Він скаже, що треба справжні санкції. Не по одному танкеру, а по-справжньому, й нагадав про друзів з Саудівської Аравії, які можуть "залити" нафтою ринок", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціни на нафту, щоб так зупинити війну в Україні. Втім у королівстві зазначили, що цінують довгострокову стабільність.

Президент США має реальні інструменти впливу. Можна згадати, як наприкінці 2024 році Джо Байден ввів санкції проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили майже 200 танкерів. Тоді Індія, Китай одразу заявили, що дотримуватимуться їх і не купуватимуть підсанкційну нафту.

Трамп не каже, що боїться коливання цін, як казала попередня адміністрація. Тому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що у зв'язку з останніми подіями, тобто санкціями США, потрібні додаткові консультації з американськими колегами. Бо щось пішло не так,

– наголосив політтехнолог.