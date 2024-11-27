Трамп обрав генерала у відставці на посаду спецпосланця щодо України: хто такий Кіт Келлог

Дональд Трамп призначив спецпосланця США по Україні. Мовиться про Кіта Келлога.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News. Відомо, що Келлог є автором одного з найпопулярніших "мирних планів" команди Трампа.

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Що відомо про Кіта Келлога

Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника з питань України та Росії.

За словами республіканця, Келлог має "видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними,

– наголосив Трамп.

Відомо, що з 2017 по 2021 роки Келлог обіймав високі посади в адміністрації Трампа, зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки та радником з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Зауважимо, що Келлог був не єдиним претендентом на роль спецпосланця Трампа. У перегонах також брав участь Річард Гренелл, колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки за часів Трампа.

Який план завершення війни в Україні пропонував Келлог

Келлог розробив свій план щодо України спільно з Фредом Флейцем, який також обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки в адміністрації Трампа.

Згідно з їхньою стратегією, США запропонують Україні більше зброї лише за умови, що вона погодиться на мирні переговори. Одночасно США попередять Росію, що відмова від переговорів призведе до збільшення підтримки України. Також питання членства України в НАТО буде відкладене.