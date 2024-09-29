Республіканці та демократи розкритикували Трампа за образи Гарріс

Тривають передвиборчі перегони між кандидатом від республіканців Дональдом Трампом та Камалою Гарріс від демократів. Партія Трампа розкритикувала його.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово вдавався до образ своєї опонентки. За це його критикували демократи та навіть його однопартійці.

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Хто критикував Трампа

Критику викликала серія принизливих образ колишнього президента США Трампа, в яких він назвав Гарріс "розумово неповноцінною" та "психічно неповноцінною".

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган, республіканець, який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження "образливими". він зазначив, що це стосується і Гарріс, і "людей, які справді мають психічні розлади".

Тим часом губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер, демократ, засудив "обзивання", які використовує Трамп. За його словами, колишній президент США говорить це про себе, але намагається проєктувати.