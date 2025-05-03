Американський лідер Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – Днем перемоги у Першій світовій, закликавши США відзначати обидві перемоги. Водночас очільник Кремля Путін готується до параду у Москві 9 травня, а внесок Штатів у перемогу намагається применшити.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що аналогічним займаються з екранів федеральних каналів і пропагандисти країни-агресорки, зокрема Симоньян.

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Що демонструє Росія, привласнюючи перемогу тільки собі?

Зі слів журналіста, Симоньян знецінює важливість американського ленд-лізу під час Другої світової війни і свідомо бреше. Він наголосив, що частка від загального ленд-лізу, який був повернений, складає всього декілька відсотків, в межах 10%.

Трамп вкрав у Путіна перемогу і заявляє, що жодна країна у світі не внесла більший внесок у перемогу і в Першій, і в Другій світовій війнах, ніж США. Насправді їхній внесок величезний. Всі історики прекрасно розуміють, що без ленд-лізу Радянський Союз не витримав би,

– зазначив Яковенко.

Техніка, керосин, продовольство – все це, як підкреслив журналіст, дало змогу СРСР тоді вистояти. Однак Росія продовжує демонструвати хамство і невдячність.

До відома! Ленд-ліз передбачав допомогу, яку США з 1941 до 1945 року надавали союзникам антигітлерівської коаліції, яка передбачала зокрема передачу боєприпасів, військової техніки, продовольства, стратегічної сировини.

Нагадаємо, що російський диктатор запросив на парад 9 травня у Москву лідерів низки країн, зокрема і Дональда Трампа, який відмовився прибути. Російські ЗМІ повідомляють, що на Червоній площі планують бути присутні представники 19 держав.