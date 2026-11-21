21 листопад Дональд Трамп вкотре висловив свою прихильність до російського диктатора Володимира Путін. Президент США знову назвав його своїм другом.

Американський лідер поширив у власній соцмережі низку світлин. На одній з них – його обійми з главою Кремля.

Як Трамп виражає прихильність до Путіна?

На фото Дональд Трамп і Володимир Путін тиснуть один одному руки під час зустрічі на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені 19 листопада. Цей кадр має промовистий підпис "Мій друг".

Трамп пишається дружбою з воєнним злочинцем Путіним / Фото з соцмережі політика

Також президент США поширив фото з Сі Цзіньпінем, а саме момент, коли лідер Китаю зустрічав американського колегу в аеропорту. Цей кадр Трамп підписав просто "друзі".

Трамп вважає себе з Сі "друзями" / Фото з соцмережі політика

Не забув Трамп порівняти свій саміт з Сі і Путіним із Ялтинською конференцією у 1945 році.

Довідка: Ялтинська конференція 1945 року – це зустріч лідерів трьох союзних держав антигітлерівської коаліції: Йосипа Сталіна (СРСР), Франкліна Рузвельта (США) та Вінстона Черчилля (Велика Британія) у Ялті в Криму. Головною метою зустрічі було узгодити післявоєнний устрій Європи та завершення Другої світової війни.

Трамп порівняв саміт у Шеньчжені із Ялтинською конференцією / Фото з соцмережі політика

Нагадаємо, що на саміті АТЕС Трамп потиснув руку російському диктатору та публічно назвав його своїм другом.

На ці слова політика відреагував президент України Володимир Зеленський.

20 листопада журналісти запитали його, чи не сприймає Путін заяви Дональда Трампа як дозвіл продовжувати війну проти України.

Зеленський відповів, що Путін справді може не відчувати достатнього тиску й вважати, що йому й далі дозволено вести війну.

Водночас Зеленський зазначив, що називати Путіна другом чи інакше – особиста справа Трампа. Для України ж він є ворогом і вбивцею, адже продовжує вбивати людей.

Прем'єр Польщі Дональд Туск теж прокоментував слова Трамп на адресу Путіна. "Боже, бережи нас від таких друзів", – написав у соцмережі глава польського уряду.