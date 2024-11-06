Зеленський – "найкращий торговець" і закінчення війни за 24 години: що Трамп говорив про Україну

Республіканець Дональд Трамп тріумфально перемагає на президентських виборах у США, випереджаючи Камалу Гарріс у ключових штатах. Станом на 6 листопада підрахунок голосів все ще триває, однак лідерство експрезидента беззаперечне.

У контексті перемоги республіканця 24 Канал зібрав найгучніші та найпровокативніші заяви нового президента США. Що говорив Дональд Трамп про Україну та війну – наводимо головні тези.

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Закінчення війни за 24 години

Певно найбільш відомою передвиборною обіцянкою Трампа щодо України була заява про те, що він "закінчить війну за 24 години". Думки 47 президента постійно змінювалися – то він обіцяв зробити це одразу після новин про перемогу, то вже після свого повернення у Білий дім.

Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин,

– казав Трамп.

Варто зауважити, що ніякої конкретики, яким чином це відбудеться, республіканець не надавав. Проте він казав, що "мирний план" полягає у тому, щоб вдвічі знизити ціни на енергоносії уподовж 12 місяців після його інавгурації. "Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів", – заявив політик у вересні 2024 року.

Обіцянки про "мирну угоду за добу" лунали ще березня 2023 року. Тоді Трамп наголосив, що добре ладнає з Путіним, і той взагалі "хотів миру". "Він хотів частину, тепер, видається, він отримає все", – драматизував республіканець.

Вже після новин про перемогу на виборах Дональд Трамп вкотре нагадав про свою обіцянку, заявивши, що зупинить всі війни.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було", – сказав Трамп на переможному мітингу 6 листопада.

Зеленський – найкращий продавець, а України "більше немає"

Дональд Трамп під час передвиборної програми виступав активним критиком військової допомоги України. Наприклад, під час мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо республіканець назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії", однак давши надію, що допомога США продовжиться, хоча і з іншими умовами.

Кожного разу, коли він (Зеленський – 24 Канал) приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть,

– наголосив Трамп.

У вересні 2024 року Дональд Трамп назвав Україну "зруйнованою" країною, а її народ – "мертвим". Зеленського він тоді звинуватив у небажанні домовлятися.

"України більше немає. Це більше не Україна. Ви ніколи не зможете відновити ці міста та селища і ви ніколи не зможете повернути загиблих, стільки багато загиблих", – казав республіканець.

Також Трамп стверджував, що "в Україні закінчуються солдати" і на війну почали нібито відправляти "дітей та людей похилого віку". Новий президент казав: "Київ знесений, люди мертві. Країна в руїнах".

Трамп погрожував Путіну вдарити по Москві у разі нападу

За два тижні до виборів президента Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів про те, як погрожував Путіну вдарити по Москві.

Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви,

– розповів він.

Політик також промовив: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору".

На думку Трампа, Владімір Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення, якби він був президентом.

"Байден нічого з цим не зробив. Він навіть не спілкувався з Путіним понад рік. Це війна, яка має закінчитися. Я збираюся завершити цю війну... Я спробую завершити цю війну, будучи обраним президентом. Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все", – заявив у жовтні 2024 року Дональд Трамп.

У вересні 2023 року Трамп заявив, що не наполягатиме на угоді, яка дозволить президенту Росії зберегти за собою окуповану територію України. "Я б уклав чесну угоду для всіх", – сказав він.

Трамп про квазіреспубліки та угоду з Путіним

Так, Дональд Трамп ще до початку повномаштабного вторгнення, а саме 22 лютого 2022 року під час розмови з консервативними радіоведучими Клеєм Тревісом та Баком Секстоном прокоментував так зване визнання "незалежності" "ДНР" і "ЛНР" Росією.

Путін оголошує велику частину України незалежною. О, це чудово. Тепер він каже, що вона "незалежна". До чого ж розумно, кажу я собі… І він увійде туди як миротворець. Це найпотужніші миротворчі сили. Дуже кмітливий хлопець. Я його знаю дуже добре,

– казав Трамп.

Наприкінці липня 2022 року у гостях у тих же Тревіса і Секстона Трамп заявив, що Україна уникла б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським та відмовилася від вступу до НАТО.

"Путін хотів укласти угоду. А тепер я не думаю, що він хоче укладати угоду. Я думаю, зробити це тепер набагато складніше. Він усе там бомбить. Ну, тобто він захопить там усе. І вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною", – казав республіканець.