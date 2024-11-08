Хоче перезавантажити відносини Росії та США: в ISW оцінили, як Путін планує впливати на Трампа

Владімір Путін планує за президентства Дональда Трампа перезавантажити відносини між Росією та США. Ба більше, російський президент хоче зробити це на своїх умовах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW розкрили плани Путіна на президентство Трампа

Аналітики ISW заявили, що Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження відносин між Росією та США. Для цього Кремль планує диктувати власні умови.

Так, 7 листопада Путін виступив на 21-му щорічному засіданні дискусійного клубу "Валдай". Під час своєї промови російський диктатор виступив за перезавантаження відносин між Кремлем і Білим домом. Ба більше, Путін натякнув, що президентська кампанія Трампа нібито "висловила бажання відновити відносини з Росією та покласти край українській кризі". Згодом лідер країни-агресорки додав, що Росія "відкрита до можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".

Разом з тим, Путін намагався звинуватити саме США за підрив відносин між країнами. Зокрема, російський президент зауважив, що Білий дім наклав санкції та обмеження, а також вирішив підтримати Київ. Втім, Путін "забув" зауважити, що дії США були відповіддю на незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Заява Путіна означає, що Росія прийме будь-яке перезавантаження відносин між США та Росією лише в тому випадку, якщо Білий дім скасує санкції й обмеження та припинить підтримувати Україну. Фактично, повністю на умовах, які вигідні Росії коштом інтересів США,

– резюмували в ISW.

Аналітики додали, що під час свого виступу Путін вкотре повторив шаблонний наратив про те, що повномасштабне вторгнення було спровоковано НАТО, вкотре звинуватив у всьому Захід і спотворив причини повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше речник Путіна Дмітрій Пєсков заявляв, що наразі відносини Москви та Вашингтона перебувають на нижчій в історії точці. Їх подальша доля, мовляв, залежить від керівництва США.