Ситуація може розвиватися за 3 сценаріями: що буде з Україною за президенства Трампа

За другої каденції новообраного президента США Дональда Трампа ситуація щодо України може розвиватися за 3 сценаріями: продовження підтримки, яка була за Байдена; нарощення допомоги та ухвалення потрібних рішень; підштовхування до перемовин на невигідних умовах.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наголосивши, що Трамп досить непередбачуваний у своїх рішеннях. Але позиція стане очевидною після формування кабінету, що відбудеться найближчими тижнями.

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Які можливі 3 сценарії розвитку подій за президентства Трампа

Перше, Україна продовжить отримувати необхідну допомогу для стримування російського війська та зупинення їхнього наступу. Тобто все, що потрібно для захисту, як подавалося за правління адміністрації Байдена.

Друге, Трамп може заявити, що готовий зробити для України набагато більше, ніж Байден, і ухвалить потрібні рішення. Зокрема, мовиться дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Далі прийти до миру через силу, про що говорить президент Володимир Зеленський.

Третє, Україну будуть підштовхувати до невигідних компромісів та переговорів з Росією, ціною поступок з нашого боку.

З кінця листопада – початку грудня, приблизно за 3 тижні побачимо вектор, куди це рухається, і зрозуміємо остаточно, як хоче закінчити адміністрація Байдена – чи спроможні вони на фінальний акорд, тобто запросити Україну в НАТО і дати право бити вглиб Росії, чи ні. Така опція в них ще залишається до січня,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Зазначимо також, що особливістю Дональда Трампа є непередбачуваність його вчинків. Але з формуванням кабінету стане очевидним, якої позиції дотримуватиметься нова адміністрація щодо України.

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Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що зупинить війну в Україні за 24 години у разі перемоги на виборах. Тобто можна вважати, що відлік уже почався, підкреслив Мусієнко.