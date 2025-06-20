Можливість була, – ексглава МЗС припустив, чи могла Росія завербувати Трампа

Існує думка, що Дональд Трамп, як президент США, був скомпрометованих ще за радянських часів. Є припущення, що Росія могла завербувати американського лідера.

Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що фактів, які доводять цю думку немає, проте Трамп міг потрапити під вплив Москви в часи СРСР. Така теоретична можливість, однозначно, була, проте, чи реалізували її невідомо.

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Як Трамп діє щодо Росії

Володимир Огризко зауважив, що Трамп зробив дуже багато антиукраїнських та проросійських кроків.

Якщо президент найбільшої країни (США – 24 Канал) не хоче поставити просте питання: хто на кого напав і хто є агресором? А витягує формулу: "Я хочу миру", то це означає, що він не хоче правди, не хоче розібратися в суті того, що відбулось,

– сказав він.

Дивно, проте під час саміту G7 Дональд Трамп сказав, що вилучення Росії зі списку G8 стало великою помилкою і, мовляв, якби цього не відбулось, то Путін зараз не напав би на Україну.

Це абсурдно, адже, за словами дипломата, лідер США упустив причину, чому Росією вигнали із цього об'єднання. Насправді це сталось через те, що росіяни окупували Крим і почали війну на сході України.

Він про це не говорить, проте чудово все знає, але намагається створити враження для громадян США, що він начебто говорить правду та прагне досягти позитивного результату,

– зазначив Огризко.

На його думку, якщо аналізувати позицію Трампа щодо Росії та України, то стає зрозуміло, що він своїми діями підтверджує залежність від Москви, але чому відбудеться саме так достеменно не відомо.

Нагадаємо, у березні 2025 року США тимчасово зупинили військову допомогу Україні, пояснивши це прагненням досягти миру, щоб Київ начебто продемонстрував готовність до мирного врегулювання. За даними ЗМІ, призупинення торкнулося навіть озброєння, яке вже перебувало в транзиті.