УКР РУС
20 січня 2025, 23:16
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Номінанти на ключові посади: Трамп оприлюднив список кандидатур міністрів і держсекретаря

Юлія Муріна

Дональд Трамп 20 січня офіційно став президентом США. На сайті Білого дому оприлюднили список кандидатів, яких Трамп номінує до Сенату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім

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Кандидати Трампа на посади міністрів і держсекретаря

Дональд Трамп оприлюднив список тих, кого номінує до Сенату США. Зокрема:

  • Держсекретар  – Марко Рубіо.
  • Міністр фінансів  – Скотт Бессент.
  • Генеральний прокурор – Памела Бонді.
  • Міністр внутрішніх справ – Дуглас Бургум.
  • Міністр праці – Лорі Чавес-ДеРемер.
  • Міністр у справах ветеранів – Дуглас Коллінз.
  • Міністр транспорту – Шон Даффі.
  • Міністр оборони – Пітер Хегсет.
  • Міністр охорони здоров'я та соціальних служб – Роберт Ф. Кеннеді-молодший.
  • Міністр торгівлі – Говард Лутнік.
  • Міністр освіти – Лінда МакМахон.
  • Міністр внутрішньої безпеки – Крісті Ноем.
  • Міністр сільського господарства – Брук Роллінз.
  • Міністр житлового господарства – Ерік Тернер.
  • Міністр енергетики – Крістофер Райт.
  • Директор національної розвідки Тулсі Габбард.
  • Директор ЦРУ – Джон Реткліфф.
  • Представник США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представник США в Радбезі ООН – Еліза Стефанік.

Зверніть увагу! Потенційних членів команди Дональда Трампа можна розділити на тих, кого президент призначатиме одноосібно, і тих, для затвердження кого потрібна згода Конгресу.

Так, не потрібно узгоджувати радника з нацбезпеки, голову адміністрації, спецпредставників щодо Близького Сходу, війни в Україні тощо. Натомість Конгрес має погодити на призначення міністрів і голів відомств, зокрема, ЦРУ. 