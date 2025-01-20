Номінанти на ключові посади: Трамп оприлюднив список кандидатур міністрів і держсекретаря
Дональд Трамп 20 січня офіційно став президентом США. На сайті Білого дому оприлюднили список кандидатів, яких Трамп номінує до Сенату.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
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Кандидати Трампа на посади міністрів і держсекретаря
Дональд Трамп оприлюднив список тих, кого номінує до Сенату США. Зокрема:
- Держсекретар – Марко Рубіо.
- Міністр фінансів – Скотт Бессент.
- Генеральний прокурор – Памела Бонді.
- Міністр внутрішніх справ – Дуглас Бургум.
- Міністр праці – Лорі Чавес-ДеРемер.
- Міністр у справах ветеранів – Дуглас Коллінз.
- Міністр транспорту – Шон Даффі.
- Міністр оборони – Пітер Хегсет.
- Міністр охорони здоров'я та соціальних служб – Роберт Ф. Кеннеді-молодший.
- Міністр торгівлі – Говард Лутнік.
- Міністр освіти – Лінда МакМахон.
- Міністр внутрішньої безпеки – Крісті Ноем.
- Міністр сільського господарства – Брук Роллінз.
- Міністр житлового господарства – Ерік Тернер.
- Міністр енергетики – Крістофер Райт.
- Директор національної розвідки Тулсі Габбард.
- Директор ЦРУ – Джон Реткліфф.
- Представник США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представник США в Радбезі ООН – Еліза Стефанік.
Зверніть увагу! Потенційних членів команди Дональда Трампа можна розділити на тих, кого президент призначатиме одноосібно, і тих, для затвердження кого потрібна згода Конгресу.
Так, не потрібно узгоджувати радника з нацбезпеки, голову адміністрації, спецпредставників щодо Близького Сходу, війни в Україні тощо. Натомість Конгрес має погодити на призначення міністрів і голів відомств, зокрема, ЦРУ.