Номінанти на ключові посади: Трамп оприлюднив список кандидатур міністрів і держсекретаря

Дональд Трамп 20 січня офіційно став президентом США. На сайті Білого дому оприлюднили список кандидатів, яких Трамп номінує до Сенату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Кандидати Трампа на посади міністрів і держсекретаря

Дональд Трамп оприлюднив список тих, кого номінує до Сенату США. Зокрема:

Держсекретар – Марко Рубіо.

Міністр фінансів – Скотт Бессент.

Генеральний прокурор – Памела Бонді.

Міністр внутрішніх справ – Дуглас Бургум.

Міністр праці – Лорі Чавес-ДеРемер.

Міністр у справах ветеранів – Дуглас Коллінз.

Міністр транспорту – Шон Даффі.

Міністр оборони – Пітер Хегсет.

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб – Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Міністр торгівлі – Говард Лутнік.

Міністр освіти – Лінда МакМахон.

Міністр внутрішньої безпеки – Крісті Ноем.

Міністр сільського господарства – Брук Роллінз.

Міністр житлового господарства – Ерік Тернер.

Міністр енергетики – Крістофер Райт.

Директор національної розвідки Тулсі Габбард.

Директор ЦРУ – Джон Реткліфф.

Представник США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представник США в Радбезі ООН – Еліза Стефанік.

Зверніть увагу! Потенційних членів команди Дональда Трампа можна розділити на тих, кого президент призначатиме одноосібно, і тих, для затвердження кого потрібна згода Конгресу.



Так, не потрібно узгоджувати радника з нацбезпеки, голову адміністрації, спецпредставників щодо Близького Сходу, війни в Україні тощо. Натомість Конгрес має погодити на призначення міністрів і голів відомств, зокрема, ЦРУ.