Росія напала на Україну, але її можна було б легко відмовити, – Трамп

Дональд Трамп погодився, що це Росія напала на Україну. Президент США також вважає, що у Москви "не було причин нападати".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис старшої репортерки Білого дому в CBS News Дженніфер Джейкобс.

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Трамп визнав, що Росія напала на Україну

Джейкобс у мережі Х процитувала Трампа та повідомила, що президент США визнає, що саме Росія напала на Україну. Водночас Трамп вважає, що цієї війни могло б не бути.

Росія напала. Але для них не було причин для нападу... Ця війна ніколи не мала бути,

– цитує Джейкобс Трампа.

Президент США також додав, що Росію "можна було легко відмовити від нападу". Крім того, Трамп розкритикував риторику Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він заявив, що вони "говорили неправильні речі".

"На них напав хтось набагато більший і сильніший, і це було погано. Але Росію можна було так легко відмовити від цього. Цієї війни ніколи не повинно було бути, всі ці люди не повинні бути мертвими, і всі ці міста не повинні бути зруйновані", – цитує репортерка американського президента.

Крім того, Трамп пояснив, що Зеленського не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії, бо "це не було пріоритетом". За його словами, президент України нібито "погано вів переговори".

Він також назвав "даремною" поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва, де той мав укласти з українською стороною угоду про корисні копалини. За словами Трампа, "краще б він туди не їхав".