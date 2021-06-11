Трамп попросив Байдена передати Путіну "найтепліші побажання" та порадив не заснути

Президент США Джо Байден зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним 16 червня у Швейцарії. Попередник Байдена на посаді Дональд Трамп вже дав йому кілька порад: зокрема, не заснути під час перемовин та передати вітання.

Про майбутню зустріч двох президентів Трамп написав у телеграмі. Його канал, зауважимо, позначено, як такий, що може містити фейкову інформацію.

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Трамп стверджує, що налагодив відносини з Росією

45-ий президент США похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Під час цих перемовин він начебто здобув повагу глави Кремля.

Взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи, – Трамп

Трамп запевняє, що перед цим відносини були зіпсовані демократами, зокрема Гілларі Клінтон, яку експрезидент назвав "шахрайкою". Сам політик вважає, що він ситуацію залагодив.

Успіху Байдену у спілкуванні з президентом Путіним – не засинайте під час зустрічі, і, будь ласка, передайте йому найтепліші побажання!

– завершив свій допис Трамп.

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Байден прибув з першим візитом в Європу

Зазначимо, що перемовини Путіна та Байдена відбудуться під час першого візиту глави Білого Дому в Європу. Президент США візьме участь у саміті G7 у Британії.