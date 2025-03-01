Пентагон перекинув тисячі солдатів і бронетехніку на кордон із Мексикою, – WP
- Пентагон перекинув від 2500 до 3000 військових та бойові машини піхоти Stryker на кордон з Мексикою для зміцнення безпеки.
- Метою розгортання військ є "закриття кордону і захист територіальної цілісності США" в рамках нової стратегії під керівництвом президента Трампа.
США посилюють охорону південного кордону. Міністр оборони Піт Гегсет наказав направити від 2500 до 3000 військових та бойові машини піхоти Stryker.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Washington Post. Це рішення стало частиною нової стратегії зміцнення безпеки кордону.
Читайте також США почнуть війну з Мексикою, якщо країна не виконає вимог Трампа щодо кордону, – WSJ
США стягують війська до кордону з Мексикою
За даними видання, Гегсет розпорядився розгорнути бригадну бойову групу та вертолітний підрозділ, аби посилити охорону кордону. Метою операції є "закриття кордону і захист територіальної цілісності США".
Очікується, що додаткові сили прибудуть до кордону вже найближчими тижнями. Washington Post зазначає, що це рішення демонструє "непохитну відданість Пентагону співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки для посилення контролю за південним кордоном під керівництвом президента Трампа".
При цьому ЗМІ наголошує, що, попри різке скорочення кількості перетинів кордону з моменту вступу Трампа на посаду, Пентагон продовжує зміцнювати рубежі.
У лютому, під час візиту на кордон, Піт Гегсет заявив, що адміністрація розглядає всі можливі засоби для припинення нелегальної міграції та прагне до 100% контролю над кордоном.