Трамп повідомив союзникам, що продовжуватиме допомогу Україні, – Financial Times

Увечері 20 грудня стало відомо про рішення Трампа щодо допомоги Україні. Втім, у новообраного президента є вимога і до НАТО.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. В МЗС України готують візит Кіта Келлога, спецпосланця Трампа.

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Трамп змінив думку щодо допомоги Україні: що вплинуло

Слова, які навело ЗМІ, не були власне заявами Трампа. Найближчі помічники із зовнішньої політики поділилися намірами республіканця під час спілкування із високопоставленими європейськими посадовцями.

Трамп тепер має намір продовжити військові поставки США до Києва після інавгурації. Раніше і Україна, і Європа побоювалися, що нова влада США припинить допомогу.

Утім, як і до того, Трамп переконаний: Україна ніколи не повинна бути членом НАТО. Майбутній лідер США хоче негайно припинити війну Росії проти України і вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить результат "мир через силу".

Цікаво! Схожа риторика була у Володимира Зеленського. Останнім часом він постійно наголошує на цьому. "Посилення позицій – це ключ до гарантування миру. Російських агресорів можна стримати та змусити прийняти мир лише через силу. І такий мир завдяки силі цілком досяжний", – мовиться в одному з повідомлень президента.

Таким чином, Трамп ніби пішов назустріч умовлянням європейських союзників не відмовлятися від допомоги Києву. Але він висунув певну умову: НАТО має збільшити видатки на оборону. Вони мають становити 5%.

Трамп вимагає у країн НАТО витрачати 5% на оборону

Слід сказати, що цифра у 5% фігурує досить давно. Іще за попередньої каденції Трамп вимагав, щоб "Європа теж платила". США витрачають на оборону близько 3,4% ВВП. А європейські країни – значно менше. За законом, країни-члени мають витрачати не менше 2%, але цю вимогу досі не виконують.

Нещодавно в НАТО назвали короткострокове зобов'язання витрачати на оборону 2,5%. До 2023 року цю цифру планують дотягнути до 3%.

Багато держав бояться, що такі зобов'язання ляжуть тягарем на бюджет, і не поспішають підвищувати видатки. Зараз 2% витрачають тільки 23 із 32 держав – членів Альянсу.

Співрозмовники Трампа кажуть: він може погодитися на компромісні 3,5%.