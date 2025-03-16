У Білий дім прийшло усвідомлення: чому Трамп заявив, що кінець війни за добу – це сарказм

Дональд Трамп заявив, що його слова про припинення війни в Україні за 24 дні "були дещо саркастичними". Це може свідчити про те, що адміністрація президента США починає більш реалістично оцінювати ситуацію та усвідомлює її складність.

Мирні переговори потребують ретельного підходу. Як розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, Трамп завжди мав доступ до інформації і міг бачити реальний стан справ.

До теми Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Чому Трамп змінив риторику

Ще до інавгурації Трамп міг отримати всі потрібні дані щодо війни в Україні. Ба більше, у нього був досвід першого президентства й взаємодії з Росією, тому не можна виправдати заяви про "війну за 24 години" просто незнанням ситуації.

Є кілька аспектів, чому саме зараз Дональд Трамп назвав свою обіцянку швидко закінчити війну – сарказмом. Можливо, він справді подивився на ситуацію реалістичним поглядом, адже Білий дім поступово усвідомлює, що припинення бойових дій – складний процес,

– зауважив експерт-міжнародник.

Ще одне пояснення – так він намагається уникнути критики. Риторику Трампа часто називали необґрунтованою та популістською. Тепер очільник США, ймовірно, хоче зробити свої заяви менш категоричними, щоб його не звинувачували у наївності.

До того ж на Трампа тисне громадянськість, а виправлення риторики може бути реакцією. Оточення президента починає розуміти, наскільки високим є градус напруги, Росія не планує поступатися, а висуває ті самі умови, що на початку війни.

Зауважимо, президент США сказав, що коли говорив про мир за 24 години, то був дещо саркастичним і мав на увазі інше. Він хотів пояснити, що "прагне розв'язати це питання і йому все вдасться".