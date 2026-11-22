Дональд Трамп не приховує, що йому бракує колишньої речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка залишила посаду після народження другої дитини. Президент США навіть пожартував, що тепер вона віддає перевагу малюку, а не йому, і поскаржився на складність пошуку гідної заміни.

Про це Трамп заявив в ефірі програми Saturday in America на Fox News.

Що Трамп сказав про Керолайн Левітт?

Американський лідер високо оцінив роботу колишньої речниці, назвавши її неймовірною представницею своєї адміністрації. Водночас він визнав, що знайти людину, яка могла б її замінити, виявилося непросто.

Керолайн була просто неймовірною. Вона велика проблема. Я їй так і сказав. Вона була настільки хорошою. Кого, чорт забирай, можна поставити на її місце?

– заявив Трамп.

Після цього президент перейшов до особистого життя Левітт і пожартував через її рішення залишити роботу заради родини.

Вона любить дитину більше, ніж мене. Це жахливо, правда?

– сказав він.

Трамп також додав, що Левітт добре справляється з новою роботою і може стати зіркою. Нині колишня речниця співпрацює з Fox News.

Чому Керолайн Левітт залишила Білий дім?

Керолайн Левітт оголосила про завершення роботи на посаді речниці Білого дому в серпні 2026 року. Незадовго до цього вона народила другу дитину, а після декретної відпустки вирішила більше часу приділяти родині.

Трамп публічно підтримав її рішення та заявив, що розуміє бажання матері бути поруч із маленькими дітьми.

Левітт стала наймолодшою речницею Білого дому в історії – вона обійняла цю посаду у 27 років.

Після її відходу знайти постійну заміну виявилося непросто. Зокрема, Кеті Закарія, яку призначили на цю посаду, залишила її вже за кілька днів. Трамп також публічно обговорював можливість залучити до цієї роботи президента UFC Дану Вайта.