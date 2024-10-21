"Удар по центру Москви": Трамп розповів про свої погрози Путіну через Україну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну через війну в Україні. Він пообіцяв вдарити по центру російської столиці.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Як Трамп пригрозив Кремлю

Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви,

– розповів він про погрози Путіну.

Політик додав, що також промовив наступне: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору".

Трамп не став уточнювати, коли і за яких обставин відбулася ця розмова.

Нагадаємо, що кандидат від Республіканської партії на посаду президента США Дональд Трамп вкотре вихвалився, що "дуже добре ладнає з Владіміром Путіним". Крім цього, він навіть заявив, що кремлівський диктатор попереджав його про вторгнення в Україну.