Влада без кінця: Трамп опублікував відео з натяком на своє безсмертя та "вічне" правління
- Дональд Трамп опублікував відео, натякаючи на своє "вічне" президентство з обкладинкою журналу Time, де йдеться про "силу підтримки Трампа".
- Конституція США обмежує перебування президента на посаді до двох термінів, що становить не більше восьми років.
Президент США Дональд Трамп опублікував нове провокаційне відео. У ньому він натякнув на своє "вічне" президентство.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.
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Що зобразив Трамп у новому глузливому відео
Трамп опублікував нове відео, в якому натякнув на своє "вічне" перебування при владі. У ролику з'являється обкладинка журналу Time з заголовками на кшталт "Трампізм переживе Трампа" та про "силу підтримки Трампа".
Трамп натякає на "вічне" перебування при владі: дивіться відео
Також на обкладинці демонструються роки, у які 79-річний Трамп нібито знову може стати президентом – числа стрімко збільшуються аж до 90 000 року.
Зверніть увагу! Конституція США передбачає, що президент Сполучених Штатів може обіймати посаду не більше двох термінів. У 1951 році Конгрес США ухвалив 22-гу поправку, у якій йдеться, що жодна особа не може бути президентом понад вісім років. Це сталося після безпрецедентного президентства Франкліна Д. Рузвельта, якого обирали на третій і четвертий терміни у 1940 і 1944 роках відповідно.
Нагадаємо, що наприкінці лютого Трамп вже публікував ШІ-відео про перетворення Сектору Гази в елітний курорт. Зокрема у ньому можна помітити золоту статую президента США.