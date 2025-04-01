В ОП відреагували на погрози Трампа Зеленському через угоду про корисні копалини

Дональд Трамп сказав, що може "забезпечити Володимиру Зеленському великі проблеми", якщо він відмовиться від підписання угоди про рідкісноземельні метали. Наразі остаточного документа щодо цього немає.

Фінальної версії угоди про копалини ніхто не бачив, над неї працюють. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що документ перебуває на узгодженні у профільних міністерствах.

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Наразі Україна відпрацьовує юридичну канву потенційної угоди. Над нею працюють у міністерствах економіки, фінансів і юстиції. Для нашої держави важливо отримати доступ до глобальних ринків з погляду нових технологій, видобування.

Сполучені Штати хочуть отримати суттєве зростання своєї частки на глобальних ринках. Це взаємні економічні інтереси. Я думаю, що тут можна буде спокійно домовитись,

– зауважив Михайло Подоляк.

Він додав, що не варто зважати на дуже емоційні заяви Дональда Трампа. Вже давно зрозуміло, що це його стиль ведення переговорів. Він віддає перевагу дещо агресивній манері спілкування. Так намагається підсилити свої позиції та позиції своєї переговорної групи.

Сам цим можна пояснити мотиви та логіку заяв президента США. Зі свого боку Україна продовжує озвучувати юридичні тлумачення, тому до будь-яких слів треба ставитися спокійно.

Я не зовсім розумію, які саме великі проблеми. У нас і так є велика проблема під назвою Росія. Нам треба домовитися з нашими партнерами про необхідний обсяг інструментів, щоб цю проблему розв'язати,

– наголосив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, в новому інтерв'ю Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський нібито не хоче підписувати угоду про копалини. Також додав, що Україна ніколи не буде в НАТО й вкотре повторив, що добре ладнав з Путіним.