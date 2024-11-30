Він може все змінити: яку позицію щодо України займуть Трамп та новий спецпредставник США

В адміністрації новообраного президента США Трампа може статися конфлікт, адже з одного боку там Майкл Волц і Марко Рубіо, з іншого – Тулсі Габбард, Ілон Маск, Джей Ді Венс. Останні не дуже націлені на підтримку ЗСУ. Спецпосланець США по Україні генерал Кіт Келлог буде посередині між ними.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зазначивши, що Келлог розуміє, що залишити Україну геть наодинці не можна, це погано для національних інтересів США.

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Трамп може тиснути одночасно і на Росію, і на Україну

Виступи й заяви Келлога демонструють майже теж саме, про що каже Трамп – що Україну можна підтримувати й давати їй зброю, але тільки якщо буде обговорюватися угода з Путіним.

Подивимося, як реагуватиме Путін. Якщо він відмовиться, Трамп може образитись і піти в іншому напрямку. Є шанс, що Трамп може все змінити й хтось з ним поговорить та пояснить, що підтримка України в його особистих політичних чи бізнесових інтересах,

– озвучив Епштейн.

Експерт нагадав, що Келлог звинувачував чинного президента США Байдена не в тому, що той недостатньо діяв чи не пояснив, яка в нього стратегія для закінчення цієї війни, а у тому, що він передавав озброєння Україні, не здійснюючи на неї тиск, аби вона йшла на переговори з Росією.

"Трамп буде тиснути не тільки на Росію, а, на жаль, і на Україну. Келлог 2 роки тому вийшов з планом і сказав, що для того, аби дійти до угоди між Україною та Росією, треба менше обіцяти Україні вступ до НАТО. З його слів, потрібно продовжувати давати зброю Україні, але тільки якщо вона погодиться на угоду з Росією", – зазначив Епштейн.

Коли та з ким Келлог може розпочати діалог

Перші візити чи дзвінки нового спецпосланця США по Україні Келлога, на думку експерта, можна очікувати вже найближчим часом. Зі слів Епштейна, очевидно, що Трамп хоче починати процес задля припинення російсько-української війни якнайшвидше, тому Келлог може вийти на діалог з представниками як українського уряду, так і російського.

Епштейн нагадав, що сам Трамп, починаючи з 2021 року, розмовляв з Путіним 7 разів, про що саме – невідомо. Але про що вони спілкуватимуться тепер – буде зрозуміліше. Трамп, на думку експерта, шукатиме угоду, щоб завершити російсько-українську війну, аби показати який він сильний і який Байден слабкий.

"Варто не забувати, що Трамп обіцяв закінчити війну протягом 24 годин як тільки він зайде в президентський офіс. Це абсолютно неможливо, але такі заяви показують його менталітет – завершити війну якомога швидше і якщо врешті результат буде не зовсім ідеальний для України чи США, то для Трампа це буде менш важливо", – озвучив Епштейн.

Мир через силу

Експерт наголосив, що якщо оцінювати Рубіо і Волца, то можна сказати що вони республіканці, які готові боротися проти диктаторів і розуміють, що мир можливий тільки через силу. Але на абсолютно протилежному боці є Габбард, Маск, Ді Венс. Тому, зі слів Епштейна, питання зараз в тому, в кого в адміністрації Трампа буде зосереджена реальна влада.

Якщо вона буде у таких як Марко Рубіо, то все буде не так погано, але якщо в таких як Ді Венс і Габбард, то ймовірно, що буде значно гірше,

– вважає Епштейн.

Зараз, за слів експерта, варто показувати адміністрації Трампа, що мир може бути реальним тільки якщо диктатори зрозуміють, що США готові їх давити, а своїх союзників – захищати. І не тому, що це правильно, а оскільки це в національних, геополітичних та навіть бізнесових інтересах самих Сполучених Штатів.

"Трамп бізнесмен, він розуміє, що спочатку треба зробити інвестицію, а прибуток буде через кілька років. Зараз як раз той період, коли потрібно вкладати гроші. Бо якщо США цього не зроблять, прибуток буде дуже негативний, адже Путін вивчить всі неправильні уроки й це означатиме, що не тільки Україна буде в зоні ризику, а й Молдова, Литва, Естонія", – підсумував Епштейн.

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну протягом доби як тільки знову увійде в Білий дім. Днями він призначив спецпосланцем США по Україні Кіта Келлога, який є автором "мирного плану" Трампа. У свій час він був головою апарату Ради нацбезпеки та радником з нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса.