Це не блеф: аналіз скандальної заяви Трампа щодо НАТО

Дональд Трамп заявив, що може заохотити росіян атакувати будь-якого союзника Північноатлантичного альянсу. Йдеться про ті країни, які не виконали фінансові зобов'язання перед блоком.

Це 24 Каналу прокоментував керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що йдеться про "епопею" під час першого президентства Трампа. Тоді він вимагав від країн Європи, що є членами НАТО, виділяти понад 2% ВВП на оборону.

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"Таке враження, що нинішній кандидат в кандидати президента Трамп трохи по показниках лишився у 2017 – 2018 році. З огляду на війну проти України, яку здійснює Росія, вони (країни НАТО – 24 Канал) поступово підіймають власне фінансування", – сказав Чаленко.

Нині близько половини країн НАТО вийшли за показник 2% ВВП. Загальне зростання продовжується. Нині важливо показувати, що Альянс єдиний з двох сторін Атлантики.

"Наприклад, зустріч Олафа Шольца з Джо Байденом у Білому домі є черговим виразником такої єдності. Насправді цілком реалістично очікувати завершення цієї політичної "епопеї" у другій половині березня після "супервівторка", – наголосив керівник Центру аналізу та стратегії.

Що таке "супервівторок" Це важлива дата президентської кампанії 2024 року. 5 березня заплановані Це важлива дата президентської кампанії 2024 року. 5 березня заплановані одночасні праймеріз одразу у 15 штатах та 1 закордонній території Сполучених Штатів Америки.

Точно не блеф

Дональд Трамп вкотре показав, що він хоче певну "доктрину Монро". Мовляв, Європа окремо, а США окремо. Ігор Чаленко вважає, що колишній президент Сполучених Штатів Америки точно не блефує.

Він уже впливає конкретно на роботу Конгресу. І через його особисту позицію блокується виділення допомоги союзникам і партнерам Сполучених Штатів у всьому світі. Це не блеф, це реальне шкідництво,

– додав керівник Центру аналізу та стратегії.

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