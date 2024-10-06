Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року: в NYT вперше розкрили подробиці

Владімір Путін ще з 2017 року докладав зусиль до того, щоб сформувати у Дональда Трампа негативне враження про Україну. Тоді кремлівському диктатору вдалося схилити думку Трампа на свій бік.

Про це розповіли журналісти The New York Times з посиланням на власні джерела. Автори також припускають, що сформовані у 2016 – 2017 роках погляди Трампа можуть вплинути на майбутнє НАТО та відносини США з Росією, якщо політик переможе на президентських виборах.

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У 2017 році Трамп просив у Путіна поради щодо України

На першій зустрічі у 2017 році у Гамбурзі Путін прагнув запевнити Трампа, що Україна є "корумпованою та сфабрикованою" країною. Під час розмови з президентом США на полях саміту G20 Путін також стверджував, що Росія нібито має повне право здійснювати свій вплив на Україну.

Тоді Трамп сказав Путіну, що його адміністрація розглядає можливість надання зброї Україні.

Що ви думаєте?

– запитав у Путіна тодішній президент США,

У відповідь президент Росії сказав, що це буде "помилкою". За його словами, що б Америка не дала українцям, вони нібито проситимуть ще більше.

Зазначається, що Трамп прийшов на посаду з підозрами, що офіційні особи в Україні "не надто таємно" віддають перевагу демократам. Згодом Путін працював над тим, щоб закріпити в голові Трампа ідею про те, що Україна — це не "завзята молода демократія", яка прагне глибших зв'язків із Заходом, а нібито "некерований російськомовний сусід", де правлять тіньові олігархи та корумповані чиновники, які прагнули перемоги Гілларі Клінтон.

За словами колишнього радника президента США з національної безпеки Герберта Мак-Мастера, Путін також розповідав Трампу, що він нібито зобов'язаний захистити російськомовних на Сході України від "етнічних чисток".

Журналісти NYT вважають, що ворожість щодо України втілюється в тому, що Трамп досі не дав зрозуміти, чи припинить він допомогу Україні в разі свого переобрання в листопаді 2024.

До слова, під час візиту президента України в США відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Тоді республіканець заявив, що "йому подобається" лідер української держави.