Після заяви Трампа про далекобійність Зеленський висловив своє бачення

Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні непрямо відповів Трампу стосовно його заяви про далекобійну зброю. Він протиставив втрати боєприпасів і ракет втратам людей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Дональд Трамп 12 грудня виступив проти ударів по Росії американською далекобійною зброєю. Він вважає, що це лише посилить війну, та запитав, навіщо це робити. Тож звернення Зеленського стосувалося саме цих слів Трампа – хоч прямо новообраного президента США не було названо.

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Що Зеленський відповів на заяви Трампа

Президент пояснив, що був в одній із бригад на Запорізькому напрямку. Бійці використовують американські високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

За словами Зеленського, військові дуже задоволені ефективною зброєю.

HIMARS – це яскравий приклад досконалого, високоточного, ефективного й надійного американського озброєння. Без таких далекобійних ракет Росія вбила б іще сотні тисяч українців. Наявність засобів захисту від російського терору є питанням життя і смерті для українського народу,

– сказав лідер держави.

Він додав, що HIMARS були критично важливі для захисту Херсонщини, допомогли зірвати наступ окупантів на Сумщині, а тепер боронять найважчі ділянки на Донеччині.

Якби Україна не мала HIMARS та іншого далекобійного озброєння, то росіяни змогли би захопити та зруйнувати значно більше українських міст і сіл.

"Далекобійні можливості запобігають втратам життів. Одне діло – втрачати боєприпаси й ракети, щоб зупинити окупантів, і зовсім інше – втрачати людей через відсутність таких оборонних можливостей. Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню допомогу в зменшенні наших людських втрат", – натякнув Зеленський.

Наостанок він сказав, що ключем до гарантування миру є саме посилення позицій. Бо росіян можна стримати та змусити прийняти мир лише через силу. Тож мир завдяки силі цілком досяжний.