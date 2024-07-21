Трамп провів перший мітинг після замаху та жорстко розкритикував демократів

Дональд Трамп вперше після замаху на нього провів новий мітинг. Цього разу він відбувся у місті Гранд-Репідс, що у штаті Мічиган.

Кандидат у президенти США від республіканців на мітингу 20 липня традиційно висміював демократів та порівняв колишню Спікерку Палати представників Ненсі Пелосі з "собакою".

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Що говорив Трамп на новому мітингу

Дональд Трамп після короткого заклику до національної єдності продовжив свою "звичну передвиборчу тактику". Зокрема, 45 президент США:

продовжив образливу лексику про демократів;

зробив "низку неправдивих заяв" про імміграцію, економіку та фальсифікацію виборів.

Трамп часто висміював президента-демократа Джо Байдена, називаючи його "слабким". Він висміяв високопоставлених демократів, включаючи Пелосі, за те, що вони намагалися переконати Байдена припинити свою спробу переобрання,

– пояснили журналісти.

На сцену Трамп вийшов зі своїм новим кандидатом на посаду віцепрезидента – сенатором Джей-Ді Венсом з Огайо – та представниками Республіканської партії.

Кандидат у президенти США від республіканців заявив, що:

у демократів є декілька проблем: "Перша – вони поняття не мають, хто їхній кандидат. Цей хлопець йде й отримує голоси, а тепер вони хочуть їх забрати";

Пелосі: "Вона накинулася на нього, як собака. Вона "божевільна", як постільний клоп".

Також Трамп згадував про напад на нього та заявив, що "це було жахливо" та він сподівається, що йому "більше не доведеться проходити через це".

Під час мітингу Трампа було багато поліції, вона перебувала на кожному розі вулиці протягом декількох кварталів. Співробітники Секретної служби США були на верхніх балконах арени Ван Андел та бачити натовп усередині з висоти пташиного польоту.

До речі, Дональд Трамп заявив, що кандидатом у віцепрезиденти у нього буде Джеймс Девід Венс, який відомий своїми антиукраїнськими заявами та критикою надання військової допомоги Україні.