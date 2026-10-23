Трамп став на бік Путіна заради грошей: що Кремль запропонував Білому дому

Дональд Трамп може допомагати Росії не заради миру, а заради власної вигоди. Поки Україна завдає болючих ударів по російській економіці, Москва, ймовірно, пропонує Вашингтону масштабні бізнес-угоди.

Генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що Трамп від початку свого президентства фактично став на бік Росії. Він пояснив, що може стояти за "дизельною угодою", які вигоди Кремль пропонує Білому дому та чому Путіну потрібна допомога.

Що Трамп може отримати від Росії?

На думку Браудера, Дональд Трамп прагне не лише співпраці США з Росією, а й особистого заробітку. Серед можливих вигод він назвав активи "Лукойлу", "Північний потік" та близько 20 інших домовленостей, які, за його словами, запропонував російський переговорник Кирило Дмитрієв.

Дональд Трамп на боці Путіна й хоче вести бізнес із Росією,

– заявив Браудер.

Повна розмова з Браудером: дивитись відео

Навіщо Путіну допомога Трампа?

Браудер переконаний, що російська економіка зазнає серйозних збитків через українські удари. За його оцінкою, дрони знищили близько половини потужностей російських НПЗ. Також під ударами опиняються нафтові термінали та інші економічні об'єкти.

Експерт припускає, що саме Путін міг попросити Трампа про допомогу, а "дизельна угода" могла стати приводом для тиску на Київ, щоб змусити Україну припинити атаки на російські НПЗ.

Трамп робить Путіну велику послугу,

– наголосив Браудер.

Нагадаємо, що так звана "дизельна угода" передбачає постачання російського дизельного пального на ринки США та світу. Адміністрація Дональда Трампа пояснює домовленість прагненням знизити ціни на пальне, однак критики застерігають, що послаблення санкцій може принести Росії додаткові доходи.

Браудер сумнівається, що Вашингтон має достатньо важелів, аби змусити Україну та Європу прийняти вигідні Кремлю домовленості. Він також вважає, що Україна здатна продовжувати боротьбу, попри труднощі з американською підтримкою.

Найреалістичнішим сценарієм найближчим часом експерт назвав повітряне перемир'я. Він прогнозує, що війна може завершитися за сценарієм Корейської війни – без повноцінного мирного договору, але з поступовим зниженням інтенсивності бойових дій. Для цього, на його думку, Україна має й надалі завдавати Росії економічних збитків.