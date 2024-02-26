Яка позиція Трампа щодо Путіна: Борис Джонсон відверто відповів

В листопаді 2024 року в США відбудуться вибори, за результатами якого оберуть нового президента. Експрем'єр Британії Борис Джонсон поділився своїм баченням того, якою є позиція 45-го американського президента Трампа до російського диктатора.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це британський політик сказав в інтерв'ю "Європейській Правді".

Дивіться також Такер Карлсон хотів взяти інтерв'ю у Джонсона: експрем'єр Британії спершу погодився, але є нюанс

Що сказав Джонсон

Джонсон наголосив, що він не настільки песимістичний щодо 45-го президента США.

Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості,

– наголосив він.

Колишній прем'єр міністр Британії також пригадав, що саме Дональд Трамп під час перебування при владі надав Україні "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

Також британський політик пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Йдеться про те, що тоді США покинули 60 посадовців. Так, Джонсон наголосив, що це "набагато більше, ніж ми очікували".

"Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є складною. Далі дорогою до виборів вона буде складною, багато людей будуть робити різні заяви. Але коли дійде до справи - важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. Інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін", - заявив Борис Джонсон.

Під час інтерв'ю з експрем'єром Британії порушили також питання переговорів, на яких, за словами журналіста, наполягає Трамп між ним, як президентом США, та Путіним.

Джонсон зазначив, що він не проти переговорів, якщо вони можуть чогось досягти. Водночас він підкреслив, що зрештою "ключові люди це – українці". "Якщо Україна захоче переговорів, якщо президент Зеленський захоче переговорів, це – ваша (України –24 Канал) справа", – висловився політик.

Однак Джонсон наголосив, що особисто він не бачить предмету переговорів, оскільки "Путін хоче підкорити Україну, хоче знищити її, як державу".

Я не бачу, про що тут можна домовлятися,

– зазначив Джонсон.

Інші заяви Джонсона

Експрем'єр Британії розповів, що думає за повернення Криму.

За його словами, в уявленнях людей про Кримський півострів відбулися дуже серйозні зміни. Раніше усі думали, що деокупувати цю територію неможливо. Путін, мовляв, ніколи не погодиться віддати Крим, тому навіть не варто намагатися його відвоювати.

Джонсоннаголосив, що зараз усе змінилося. По-перше, люди побачили, що повернути півострів – реально. А по-друге, Путін виявився дуже вразливим у Криму. З огляду на логістику та інфраструктуру ворога "там для ЗСУ є великі можливості".

Колиній прем'єр Британії також назвав умови, які потрібні для звільнення Криму. Британський політик заявив, що "коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ, то Крим матиме дуже цікаві перспективи".

В британського політика також поцікавилися, чи може загалом Україна здолати Росію. Так, він закликав подивитися на результати, яких вже досягли українці. За словами Джонсона, наші захисники знищили дві російські армії. За даними директора ЦРУ Бернса, Україна ліквідувала або поранила 315 тисяч російських окупантів, знищила 1000 бойових танків, відвоювала більше половини території, яку спочатку окупував Путін.