Путіна треба вже зупинити: політтехнолог зі США відповів, чи готовий до цього Трамп

Позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії стала жорсткішою. Хоча уся ця ситуація в певний момент була катастрофічною.

Про це 24 Каналу розповів американський політтехнолог Кіт Едвардс, зауваживши, що спершу Дональд Трамп діяв надзвичайно дивно. Росія брутально напала на Україну, а президент США ще й намагався про щось домовлятися з Путіним.

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Чому Трамп змінив ставлення до Путіна?

Як наголосив Едвардс, Трамп нібито раптово "проснувся через 10 років" та побачив, що диктатор Путін не виконує ніяких обіцянок. Він говорить те, що президент США хоче почути, але потім робить що захоче.

В якийсь момент ситуація була дійсно тривожною. Трамп буквально робив з України ворога.

Україна – це демократія, яка захищається від агресора. Росія реально напала. Це для мене один з найболючіших моментів за останні роки. І з якихось причин Трамп завжди був на боці Путіна або принаймні ставив Путіна та Україну на один рівень,

– зазначив Едвардс.

Видається, що Трампа нарешті "розбудили". Але скільки часу триватиме його більш-менш прихильна риторика та дії щодо України – теж питання. Головне, аби він не метнувся знову в бік Росії.

Зверніть увагу! У виданні Financial Times розповіли, хто саме активно намагався змінити позицію Трампа щодо Росії та її союзників.

Світ має негайно зупинити Путіна, а не домовлятися з ним. Якщо цього не станеться, то наслідки будуть болючими для багатьох країн.

Україна – це початок, а не кінець. Якщо Путін захопить частину чи всю Україну, то він не зупиниться. Ми побачимо, як він спробує це зробити в інших країнах. Тоді будемо платити більше. Більше жертв. Більше смертей. Маємо зробити так, щоб Путін зупинився,

– підкреслив Едвардс.

Додамо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала можливі санкції США проти Росії. Дональд Трамп перебуває в тісному контакті, зокрема, з автором відповідного законопроєкту Ліндсі Гремом.