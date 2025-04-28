Стануть поштовхом до миру: для Трампа та Путіна буде кілька важливих дат у 2025 році

Дональд Трамп та Владімір Путін часто акцентують на певних датах. У контексті завершення російсько-української війни це також може мати певне значення, адже наближаються важливі для лідера США та Росії події.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що припинення вогню на території України є дуже складним процесом. Все тому, що сторони можуть звинувачувати одна одну у недотриманні умов.

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Трамп та Путін хочуть миру

На думку Ольги Романової, до справжнього миру між Росією та Україною ще дуже далеко, однак Трампу необхідний мир до 29 квітня 2025 року, а Путіну і до 9 травня. Володимиру Зеленському та Україні потрібно, щоб кремлівський диктатор припинив атакувати українські території.

Тут три таких дуже далеких пояси більш-менш сходяться. Всі люблять дати, реперні точки Трампа у цьому році зараз збігаються із реперними точками Путіна. 29 квітня та 9 травня доволі близькі дати, тому в цей період дві країни можуть захотіти щось презентувати світові,

– припустила голова благодійного фонду.

За її словами, українці ж показали, що не грають у піар. Зеленський, мабуть, єдиний із вже зазначених політиків, хто не бере в цьому участь, адже він бореться за завершення війни.

Саме він може змусити сторони підписати реальний мир, проте умови так чи інакше, ймовірно, не влаштують жодну зі сторін,

– зауважила Ольга Романова.

Крім того, політично Дональду Трампу було б дуже вигідно у перші 100 днів свого президентства презентувати американцям якісь успіхи у врегулюванні російсько-української війни. Лідер США, ймовірно, зараз активно працює над цим.

Цікаво, що спецпредставник Трампа Віткофф відвідав Москву з метою обговорення можливостей припинення війни, зокрема варіантів перемир'я або мирної угоди. За словами політолога Володимира Фесенка, мирний план США могли відкоригувати, однак його реалізація залежить від готовності Путіна йти на компроміси. Часу на досягнення домовленостей обмаль: Трамп прагне продемонструвати результат до кінця квітня, а переговори можуть продовжитись і в травні.