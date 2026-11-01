"Європу атакують із двох фронтів": хто розхитує НАТО та готує переділ світу

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу політик та дипломат Роман Безсмертний розкрив справжні мотиви останніх подій у США та Європі. За його словами, Дональд Трамп та Владімір Путін використовують ширму мирних переговорів для масштабного переділу світових активів та збагачення власних родин.

Європа опинилася під тиском одразу з двох боків – Росія намагається розхитати її зсередини диверсіями та інформаційними операціями, а політика Дональда Трампа ставить під сумнів роль США в системі європейської безпеки. За цим протистоянням можуть стояти не лише геополітичні амбіції, а й боротьба за енергетичні ресурси, інфраструктуру та вплив на світові ринки.

Дипломат і політик Роман Безсмертний в аналітиці для 24 Каналу пояснив, як Москва й Вашингтон можуть тиснути на Європу, чому переговори Трампа з Путіним нагадують переділ активів і які кроки мають зробити Україна та європейські країни, щоб не допустити кулуарних домовленостей за власною спиною.

Гібридна атака на Європу з двох фронтів

Об'єднана Європа з її колосальним економічним, фінансовим та оборонно-промисловим потенціалом є перешкодою як для Владіміра Путіна, так і для Дональда Трампа. Жодна з цих систем не здатна самостійно впоратися з найліквіднішим ринком світу, тому атака відбувається з двох боків.

З американського боку діють структури на кшталт Heritage Foundation, які разом із праворадикальним консервативним інтернаціоналом (під неформальним командуванням Віктора Орбана) систематично "сканують" та відпрацьовують кожну європейську державу. З російського боку працюють ФСБ та ГРУ, використовуючи сучасну модель "диверсійного Убера" – систему вербування виконавців для тотальних диверсій.

Механізм радикалізації працює за чітким сценарієм: у мирну демонстрацію вриваються екіпіровані групи в балаклавах, які починають трощити інфраструктуру. Ці кадри миттєво розганяються через соціальні мережі, стаючи інструкцією для інших.

Паралельно в інформаційний простір вкидається теза про провину іммігрантів, провокуючи міжетнічні та міжрелігійні зіткнення. Показово, що після ударів українських сил по російських дата-центрах кількість фальшивих повідомлень у європейських соцмережах впала на 50 – 60%.

Повна розмова з Романом Безсмертним: дивитись відео

"Магія бізнесу" замість мирних переговорів

Риторика Пентагону, зокрема заяви Елбріджа Колбі про необхідність "не заганяти Росію в кут", є частиною ширшого плану. Колбі керує процесом виведення американських військ з Європи та фактичним прощанням США з НАТО. Це робиться не заради припинення російської агресії проти України, а для реалізації бізнес-проєктів родини Трампа.

Безсмертний наводить конкретні цілі цього "переділу":

* Привласнення активів "Лукойла" в Європі родиною Трампа.

* Захоплення активів "Новатека" з перенесенням заводів зрідженого газу з РФ на Аляску.

* Привласнення інфраструктури "Північних потоків".

* Примус Європи до відновлення закупівель російських енергоносіїв під брехливим приводом спрямування цих коштів на відбудову України.

Використовуючи ширму переговорного процесу, відбувається елементарне гендлювання світом, де Трампу умовно відходить Гренландія, а Путіну – Україна. Саме для цього реанімуються ідеї повернення НАТО до кордонів 1997 року та надання Росії так званих "гарантій безпеки".

Провал дизельної афери

Яскравим прикладом колапсу цієї політики є ситуація з російським дизелем. Указ про зняття санкцій для закупівлі пального прямо порушує американські закони 2022 року. Через це американський бізнес та енергетичні асоціації категорично відмовилися купувати цей вантаж. Губернатори штатів також блокують прибуття танкерів, побоюючись правових наслідків.

З трьох танкерів, що прямували до США, лише один буде викуплений Пентагоном за вказівкою міністра Піта Гегсета. Інші два дрейфують в океані без порту призначення і, ймовірно, будуть перенаправлені до Бразилії.

Ця угода не лише не принесла політичних дивідендів Трампу, але й спровокувала подальше зростання цін на дизель у США, налаштувавши проти нього бізнес та місцеві уряди.

Гуманітарні операції як передвиборчий піар

Евакуація українців з окупованих Олешок також була цинічно використана у політичних цілях. Реальна робота з організації гуманітарного коридору була проведена Ватиканом – саме це обговорювали Путін та Папа Римський.

Однак поява в цьому сюжеті Меланії Трамп та знімальних груп лояльних медіа свідчить про спробу приписати цей успіх Дональду Трампу напередодні виборів, створивши йому імідж миротворця.

До речі перша леді США Меланія Трамп заявила, що особисто долучилася до переговорів між Україною та Росією щодо евакуації жителів Олешок на Херсонщині. За її словами, вона працювала зі сторонами над досягненням локального перемир'я, яке дало змогу доставити гуманітарну допомогу та вивезти людей із небезпечної території. Меланія також наголосила, що евакуйовані могли самостійно обрати, куди прямувати – на підконтрольну Україні територію чи до Росії.

Подібним інформаційним ляпом стала і поява дітей у костюмах радянських танкістів на Геловін у Білому домі. Це класична операція ФСБ "Гра в Трампа", яка мала на меті підлестити американському політику, але насправді завдала нищівного удару по його рейтингах. Американське суспільство вкрай негативно реагує на спроби гуманізації Путіна, через що рівень схвалення Трампа впав до історичного мінімуму в 27 – 30%.

Стратегія для України та Європи

У цій ситуації Європа не має наміру зраджувати Україну, оскільки європейські еліти усвідомлюють: поступки Путіну – це квиток на Третю світову війну. Наразі під егідою Каї Каллас готується консолідований документ щодо формату діалогу з Росією, який буде представлений у грудні.

Україні необхідно максимально синхронізувати свої дії з європейськими столицями та новим складом американського Конгресу, який почне роботу в січні. Київ має зайняти жорстку позицію: будь-які переговори можливі виключно за участі Європи.

Якщо Вашингтон продовжуватиме політику кулуарних домовленостей з Москвою, Україна та ЄС повинні бути готові відмовитися від таких "послуг" і діяти єдиним фронтом проти гібридної навали.