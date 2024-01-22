Чи є зв'язки між Путіним і Трампом: яке пояснення світогляду експрезидента США

Володимир Зеленський вкотре запросив Дональда Трампа до України. Та відносини експрезидента США з Владіміром Путіним – дуже цікава комбінація.

Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що Трамп любить говорити про те, які у нього "хороші відносини" з президентом Росії. І, мовляв, як треба "домовлятися" з очільником Кремля.

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"Трамп намагається злити Америку", – вважає громадський і політичний діяч зі США.

Для цього "танцю", який хоче влаштувати Владімір Путін, треба два партнери. Той, який залякує і той, який лякається. Трамп – останній.

"Сумно спостерігати за республіканською партією, яка проходить таку метаморфозу. Замість того, аби вийти "за силу", вони кажуть: "Треба з "сильними" домовитися". Це просто спроба відкупитися від зла і домовитися зі злом. Те, що пропонує Трамп", – сказав Рашкін.

Громадський і політичний діяч зі США додав, що більшість американців це відкидає. Навіть, якщо згідно з законом президенту в односторонньому порядку заборонено залишати НАТО, це не означає, що Трамп, якщо його оберуть президентом США, не стане "другою Угорщиною" і не загальмує усе.

Це дуже велика загроза. Я б не сподівався, що він приїде до Києва. Просто через те, що Владімір Путін йому цього не порадив. Він досить великий "нарцис", щоби розбиратися, що йому нині приємніше та краще,

– вважає Юрій Рашкін.

Розвалює усе

За словами громадського та політичного діяча із США, він у 2015-му році помітив, що Дональд Трамп цитував одне з російських пропагандистських ЗМІ.

"Трамп – агент хаосу. Він розвалює все, до чого доторкається. Нині розвалить республіканську партію, але хоче розвалити США. Тому я точно не знаю, які у них є контакти (з Путіним – 24 Канал)", – сказав Рашкін.

На його думку, можливо, Дональду Трампу не вистачить грошей, і йому будуть треба російські кошти. Однак, аби отримувати інструкції, необов'язково усе напряму обговорювати телефоном з Владіміром Путіним.

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