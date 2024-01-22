Чи є зв'язки між Путіним і Трампом: яке пояснення світогляду експрезидента США
Володимир Зеленський вкотре запросив Дональда Трампа до України. Та відносини експрезидента США з Владіміром Путіним – дуже цікава комбінація.
Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що Трамп любить говорити про те, які у нього "хороші відносини" з президентом Росії. І, мовляв, як треба "домовлятися" з очільником Кремля.
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"Трамп намагається злити Америку", – вважає громадський і політичний діяч зі США.
Для цього "танцю", який хоче влаштувати Владімір Путін, треба два партнери. Той, який залякує і той, який лякається. Трамп – останній.
"Сумно спостерігати за республіканською партією, яка проходить таку метаморфозу. Замість того, аби вийти "за силу", вони кажуть: "Треба з "сильними" домовитися". Це просто спроба відкупитися від зла і домовитися зі злом. Те, що пропонує Трамп", – сказав Рашкін.
Громадський і політичний діяч зі США додав, що більшість американців це відкидає. Навіть, якщо згідно з законом президенту в односторонньому порядку заборонено залишати НАТО, це не означає, що Трамп, якщо його оберуть президентом США, не стане "другою Угорщиною" і не загальмує усе.
Це дуже велика загроза. Я б не сподівався, що він приїде до Києва. Просто через те, що Владімір Путін йому цього не порадив. Він досить великий "нарцис", щоби розбиратися, що йому нині приємніше та краще,
– вважає Юрій Рашкін.
Розвалює усе
За словами громадського та політичного діяча із США, він у 2015-му році помітив, що Дональд Трамп цитував одне з російських пропагандистських ЗМІ.
"Трамп – агент хаосу. Він розвалює все, до чого доторкається. Нині розвалить республіканську партію, але хоче розвалити США. Тому я точно не знаю, які у них є контакти (з Путіним – 24 Канал)", – сказав Рашкін.
На його думку, можливо, Дональду Трампу не вистачить грошей, і йому будуть треба російські кошти. Однак, аби отримувати інструкції, необов'язково усе напряму обговорювати телефоном з Владіміром Путіним.
Обіцянка Трампа "завершити війну"
- Дональд Трамп вкотре розкидається заявами щодо російсько-української війни. Він заявив, що начебто зможе її закінчити ще до інавгурації, якщо переможе на президентських виборах США. Адже, мовляв, добре знає Володимира Зеленського та добре знає Владіміра Путіна. Тож нібито зможе "домовитися".
- Глава української держави наголосив, що буде дуже радий бачити Трампа в Києві. Однак, він має приїхати за умови, якщо протягом 24 годин зможе зупинити війну.
- Володимир Зеленський раніше заявляв, що коли Трамп був президентом США, він не допоміг завершити війну на Сході України.