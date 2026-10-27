Трамп "купив" звільнення американця російським дизелем: Жирнов запідозрив угоду з Путіним

Дональд Трамп напередодні виборів до Конгресу США продовжує шукати домовленостей із Володимиром Путіним, попри критику його політики щодо Росії. Особливу увагу привернули рішення стосовно російського дизеля та звільнення американського громадянина після чергових переговорів із Кремлем.

Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов в ефірі 24 Каналу припустив, що Москва намагається отримати від американського президента якомога більше поступок до голосування 3 листопада. Він звернув увагу на можливий зв'язок між економічними рішеннями Вашингтона та результатами останньої поїздки Стіва Віткоффа до Росії.

Кремль може поспішати з поступками Трампа

У США триває підготовка до виборів у Конгрес, результати яких можуть суттєво вплинути на можливості Дональда Трампа проводити власну політику. Жирнов звернув увагу, що значна частина американців позитивно ставиться до України й негативно сприймає Росію, хоча це не обов'язково означає підтримку необмеженої військової допомоги.

Попри такі настрої, Білий дім пішов на пом'якшення обмежень щодо російського дизельного пального. Економічну доцільність рішення колишній співробітник КДБ ставить під сумнів, адже Сполучені Штати мають можливість забезпечувати свій ринок енергоносіями з інших джерел.

Одним із найближчих партнерів Вашингтона залишається Канада, яка виробляє значні обсяги нафти та нафтопродуктів. Самі США також мають розвинену нафтову галузь, тому для збільшення пропозиції пального на внутрішньому ринку не обов'язково домовлятися саме з Москвою.

Дизельна угода не дає реальної присутності російського дизеля на ринку, але політично вона дуже важлива. Вона показує, що Трамп напередодні виборів фактично частково знімає санкції з Путіна. Америка сама є найбільшим виробником та експортером нафти й нафтопродуктів. Але чомусь йому потрібно було обов'язково підписувати договір із Путіним,

– зазначив Жирнов.

Особливість цього рішення полягає в його передвиборчому характері. Американський президент намагається продемонструвати виборцям економічні результати своєї політики, однак домовленості з Росією можуть викликати додаткове невдоволення серед противників зближення з Кремлем.

Жирнов не виключає, що за нинішніми поступками стоїть прагнення Москви скористатися обмеженим часом до американського голосування. Він припустив, що російське керівництво вже готується до можливого послаблення політичних позицій Трампа.

Таке відчуття, що йому надійшов наказ із Москви. Причому Москва, судячи з усього, вже поставила хрест на Трампі. Вони, мабуть, вирішили, що після 3 листопада ця людина стане відпрацьованим матеріалом, тому за два тижні потрібно отримати від неї максимальну кількість поступок,

– припустив колишній співробітник КДБ.

Серед рішень, у яких може бути зацікавлений Кремль, Жирнов назвав подальше послаблення санкцій та стримування нових обмежень проти Росії. Зокрема, він згадав законодавчу ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає жорсткіший економічний тиск на Москву.

Звільнення Хаббарда могло бути частиною обміну

Чергові контакти Вашингтона з Кремлем відбулися після поїздки американського спецпосланця Стіва Віткоффа до Європи. Спочатку він відвідав Норвегію, де перебував Володимир Зеленський і де європейські представники підтримували українську позицію, а згодом вирушив до Росії на зустріч із Путіним.

Реакція американського переговорника на російського диктатора викликала обурення Жирнова. Навіть після нових ударів по Україні Віткофф продовжував висловлюватися про Путіна прихильно, що колишній співробітник КДБ вважає показовим для нинішньої політики адміністрації Трампа.

Віткофф поїхав до Москви, зустрівся з Путіним. І ми знову побачили те саме, що й раніше: йому насаджали путінських тарганів у голову, і він почав розповідати, що Путін – великий гуманіст. Це теж можна було передбачити,

– висловився Жирнов.

Напередодні виборів Трамп потребує помітних досягнень, які можна представити американському суспільству як результат його переговорної політики. Жирнов раніше припускав, що Білий дім може спробувати знизити ціни на пальне, пообіцяти виборцям додаткові виплати або домовитися з Москвою про звільнення американського громадянина.

Одним із передвиборчих кроків він назвав заяву Трампа про можливі виплати дорослим американцям по 5 тисяч доларів у разі перемоги республіканців. На думку Жирнова, така обіцянка мала допомогти президенту здобути прихильність виборців, не пропонуючи гроші безпосередньо в обмін на голос.

Невдовзі після переговорів Віткофф повернувся до США разом з американцем Хаббардом, якого Росія утримувала протягом кількох років. Адміністрація Трампа представила звільнення громадянина як дипломатичний успіх та наголошувала, що Путін нібито нічого не отримав натомість.

Однак Жирнов звернув увагу на близькість у часі цього звільнення та домовленості щодо російських енергоносіїв. Він припустив, що Кремль міг використати повернення американця, щоб отримати вигідне для себе економічне рішення від Вашингтона.

Трамп йому безоплатно підписав дизельну угоду, а Путін безоплатно випустив цього заручника. Це називається обмін. Тобто Трамп купив цього заручника за російський дизель,

– заявив Жирнов.

Він вважає, що звільнення Хаббарда дозволило Трампу продемонструвати дипломатичний результат перед виборами, тоді як Кремль отримав важливе для себе пом'якшення економічних обмежень.

Жирнов про дизельну угоду Трампа: дивіться відео