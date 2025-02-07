Трамп звинуватив USAID у корупції "небачених масштабів" й закликав до закриття
- Дональд Трамп звинуватив USAID у корупції та закликав до закриття агенції, стверджуючи про шахрайське використання коштів.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID), зазначивши, що гроші організації витрачалися "шахрайським шляхом".
Також американський лідер закликав повністю закрити вищевказану організацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію в Truth Social.
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Що заявив Трамп про USAID
Президент США вкотре звинуватив USAID, і висловив позицію про необхідність закриття організації, попри те, що може серйозно вплинути на глобальні гуманітарні ініціативи, адже відомо, що USAID є найбільшим у світі донором.
Те, як витрачаються гроші, причому значною мірою шахрайським шляхом, абсолютно незрозуміло. Корупція досягла небачених раніше масштабів. Закрийте її,
– написав американський лідер.
Водночас він не навів жодних підтверджень. Лише раніше Білий Дім висвітлив мільйонні витрати організації, згідно з якими великі кошти спрямували, зокрема, на "трансгендерну оперу" в Колумбії, "трансгендерний комікс" у Перу тощо.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.