Ексголова розвідки відповів, чому Трамп міг зробити розворот у бік Росії

Дональд Трамп різко змінив свою риторику в бік критики України. Натомість він похвалив переговори, які проводили його представники з росіянами.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що у Трампа досі немає сформованої стратегії щодо України. Йому бракує системного бачення та розуміння.

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Чому Трамп "розвернувся" до Росії

Президент США звільнив багатьох фахівців ЦРУ, розвідників, тому цілком ймовірно, що до нього не доходить об'єктивна інформація, або він не слухає її до кінця.

Не сформована єдина модель позиції США, не відпрацьована модель дій для президента й відповідно Білого дому, уряду. Нема системності,

– наголосив Микола Маломуж.

Зараз Трамп піддається оманливим тенденція, що нібито може сам все вирішити з Путіним, вірить, що у них буде довіра, діалог. Можливо, є спільні плани на Гренландію, Арктику. Росія намагається використати такий стан справ. Ще до інавгурації були спроби вплинути на Трампа через Ілона Маска.

Росіяни вивчили психологічний портрет Трампа, його радників, їхні інтереси, вподобання. Це глибока робота спецслужб,

– додав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Тому Україні також потрібно посилено працювати з командою президента США, його союзниками у Європі. Наприклад, лідери Франції, Великої Британії можуть спілкуватися з ним на вищому рівні та відкрити очі на справжній стан справ.

Важливо показати Трампу, що у співпраці з Росією його не чекає лідерство у світі. Навпаки він наблизиться до тих країн, які є ворогами США, наприклад, Китаю та Північної Кореї.

Ігри з Путіним завжди будуть деструктивними. Не буде перспективи ні для США, ні для світу. Постійно зберігатиметься загроза глобальних війн, зокрема ядерної – все це потрібно показати Трампу,

– підкреслив Маломуж.

Треба діяти в сенсі того, що Україна може реально перемогти: економічно, політично, військово. Так поступово вдасться рухатися до великих змін і дій.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив з різкою критикою України. Він заявив, що рейтинг Володимира Зеленського нібито становить 4%, тому він є "диктаторів без виборів". Соціологічні дослідження це спростовують.