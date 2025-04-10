Трамп поважає диктаторів: яку тактику щодо Сі Цзіньпіна застосовує президент США

Президент США Дональд Трамп відомий своєю поблажливістю до авторитарних лідерів. Втім, жодного разу він не називав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

За словами доктора філософії та політичного експерта Андрія Городницького, Трамп намагається зберігати стриману позицію щодо Сі, адже прагне налагодити зв'язки з Китаєм заради певної мети. Більше про це він розповів у розмові з 24 Каналом.

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Якою є риторика Трампа до Сі

Як зазначив політичний експерт, Трамп справді шанує диктаторів. Водночас президента України Володимира Зеленського не поважає, адже той не є таким. Городницький не пригадує жодного випадку, коли Трамп назвав би Сі Цзіньпіна диктатором. Він ставитиметься до нього адекватно, оскільки йому доведеться налагоджувати з ним зв'язки.

Цікаво! Президент США Дональд Трамп назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "другом" після введення масштабних торгівельних мит і фактичного початку торгової війни з Китаєм.

Ці відносини для нього важливі на найближчі 4 роки, а для США – на наступні 50, адже американці продовжують готуватися до майбутньої війни з Китаєм. Навіть ситуація між Росією й Україною та розв'язання конфлікту через потенційне перемир'я також розглядається через призму Індо-Тихоокеанського регіону.

США намагаються посилитися там, водночас Україна поступово відходить на другий план. Вашингтон забув про допомогу нашій державі, і це велика проблема. Оскільки для нас важливо не те, що відбувається між Китаєм та іншими країнами, а те, як виграти війну і забезпечити власний комфорт.

Ми також прагнемо до справедливого миру, як би ми не використовували це слово, адже для нас справедливість – це пріоритет. Наразі ж нам не надають цієї справедливості,

– підкреслив Андрій Городницький.

Трамп постійно називає друзями Владіміра Путіна, Кім Чен Ина і Сі Цзіньпіна. Україна це засуджує, але це його право, і нам не потрібно його розуміти. Нам важливо, щоб він допомагав Україні.