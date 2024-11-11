У Трампа заявили, що у перший тиждень на посаді він скасує майже сотню розпоряджень Байдена

Дональд Трамп після того, як обійме посаду президента США, впродовж першого тижня скасує розпорядження адміністрації ще поки чинного лідера Джо Байдена, а саме – 94 укази.

Для цього республіканець підпише десятки відповідних указів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці штабу Трампа Керолайн Левітт в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Трамп скасує низку указів Байдена

Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа,

– заявила речниця штабу республіканця.

Вона наголосила, що 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, "привели до кризи на кордоні та економічної кризи". Тож, за її словами, тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати "задній хід", який раніше дала адміністрація Байдена та Гарріс його наказам.

До слова, вона також розповіла, що першого ж дня у Трампа в Білому домі буде низка справ. Радше за все він спершу закриє справи проти себе, помилує учасників штурму Капітолія, реорганізує уряд та позбавить посад біля тисячі держслужбовців.

Також, як пише Associated Press, Трамп, ймовірно, депортує нелегальних мігрантів, запровадить мита на імпортні товари та боротиметься з вітряками, скасує захист трансгендерних учнів від дискримінації у школах. Крім цього, він обіцяв "посадити Україну та Росію за стіл переговорів".