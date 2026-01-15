"Трамп – єдина карта Зеленського": політолог пояснив, як слід сприймати цю заяву президента США

Дональд Трамп неодноразово наголошував на тому, що Україна чи Володимир Зеленський нібито "не має козирів". Нещодавно він повторив свою улюблену фразу, наголосивши, що єдиний козир в українського лідера це – сам Трамп. Однак ці заяви президента США потрібно сприймати у контексті його особистих якостей.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, наголосивши, що не варто занадто оптимістично ставитися до висловлювань Дональда Трампа та трактувати їх як те, що він цілком і повністю з Україною. Ця заява президента США взагалі не про нас.

Чому Трамп акцентує у заявах щодо України на грі у карти?

Саакян зауважив, що, коментуючи цю заяву Трампа, потрібно зважати певну гру слів в англійській мові, адже вислів американського лідера – скоріше риторичний прийом.

Коли журналіст запитав його, чи має Зеленський карти, американський президент відповів, що єдине, що у нього є – це Дональд Трамп. Проте "трамп" у перекладі з англійської означає "козир". Тобто йшлося про те, що єдиний козир, який є в України і у Зеленського – це Трамп. Зрозуміло, що таку красиву ідіому Трамп просто не міг не використати, не згадавши своє прізвище,

– наголосив політолог.

Зрештою, така зацикленість Трампа на темі карт, як припустив Саакян, може бути пов'язана саме з його прізвищем. Саме тому він не використовує метафори щодо гри у шахи чи інших ігор, чи рулетки, а саме акцентує на картах.

Зверніть увагу! Дональд Трамп під час скандальної зустрічі з Володимиром Зеленським 2 лютого 2025 року заявив, що Україна "не має на руках карт" у війні з Росією.

"Тому важливо розуміти, що Трамп весь час хоче посилювати свій образ людини, яка все контролює, вирішує і є арбітром в усіх питаннях. Тому і цю тезу Трамп побудував у такий спосіб, щоб продемонструвати, що саме від нього залежить все", – відзначив він.

Також необхідно враховувати той факт, що Трамп, на думку політолога, не є аналітиком, людиною, яка дає об'єктивні політичні оцінки як державник або політик.

Трамп є нарцисом, який дорвався до влади. Він хоче, щоби його всі любили, кружляли, і щоби він все вирішував. Відповідно він просто хоче постійно концентрувати увагу на себе і завищувати власну значущість,

– підкреслив Олег Саакян.

Відповідно в словах і оцінках Трампа російсько-української війни, як пояснив політолог, немає ані України, ані Росії, ані війни. Є виключно він і його унікальна, геніальна роль, яку він бачить за такою непересічною людиною, як він сам.

Що сказав Трамп?