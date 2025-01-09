Трамп здійснює мрію Росії й Китаю

У зв'язку з останніми новинами, у певний момент світу може стати не до підтримки України.

Ситуація має жахливий вигляд

Данія віддає всю зброю Україні, бо вона в НАТО і в разі чого її захистять США. Дональд Трамп: "О, віддайте нам Гренландію. Вона мені треба". Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Велика Британія найактивніше виступає на стороні України з початку війни. Штовхає союзників вперед. Ілон Маск: "Викиньмо на смітник британських політиків. У них є там прикольні проросійськи фашисти, то нехай будуть вони, і ми зробимо Велику Британію частиною США".

Канада завжди мала радикальну проукраїнську позицію, першою підтримувала санкції проти Росії. Трамп: "Канадці мріють стати 51-м штатом США".

Тільки не зрозуміло, до чого тут Панама.

Якщо серйозно, то поки що все це має жахливий вигляд. Єдина надія, що те, що говорить Трамп дуже часто залишається лише тим, що говорить Трамп. Як часто кажуть дипломати – Трампа треба сприймати серйозно, а не буквально. А люди часто сприймають його саме буквально, а не серйозно.

Однак дуже важко ігнорувати таке. Дуже важко ігнорувати, коли обраний президент США повторює російську пропаганду щодо вступу України в НАТО. Дуже важко ігнорувати те, коли лідер найсильнішої держави у світі, яка гарантує чи принаймні намагається гарантувати світовий порядок з часів Другої світової каже, не виключає застосування сили щодо своїх союзників, щоб анексувати частину території, яка є ключовою для їх безпеки.

До речі, так колись Владімір Путін говорив про Крим. Проте дуже важко ігнорувати, коли найближчий мільярдер Трампа і найбагатша людина світу втручається у політичні процеси ключових європейських країн, просуваючи там фашистські проросійські партії.

Це вже нова реальність і світ, якому в певний момент часу може стати не до підтримки України.

Мрія Росії і Китаю здійснюється

Українці багато критикували Байдена. Дуже часто з позиції "нам всі винні". Забуваючи не тільки те, що нам ніхто нічого не винен, але й те, що без підтримки глобального Заходу ми б не могли протриматись проти Росії.

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Ця підтримка була організована саме президентом США, який зміг об'єднати досить роз'єднаний після попереднього президентства Трампа світ і виступати єдиною позицією. Зараз ми кажемо, що якщо що – нам допоможе Європа. Але ця допомога Європи стала можливою в першу чергу завдяки активній роботі Байдена.

А що тепер?

А тепер мрія китайців і росіян реалізується в прямому ефірі. США атакують своїх найближчих союзників вербально, руйнуючи цю єдність. Так, це поки що просто слова. Але слова також мають силу. Словом ви не побудуєте стіну на кордоні, але можете вибудувати стіни у довірі між найближчими людьми чи союзниками.

І як таке ігнорувати? Тим більше що дуже важко зрозуміти, яка мета у цих дій Трампа. У такі моменти дуже важко не схилитись до теорій змов. Невизначеність і хаос благають твій мозок знайти просте і раціональне пояснення. Але його немає.

Це був би дуже веселий серіал, який вже перевершує очікування у новому сезоні, якби ми жили десь у Новій Зеландії й дивились на це як глядачі з пивом і попкорном. Але, на жаль, ми давно вже не просто глядачі.