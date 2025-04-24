"Трамп так і планував": хаос президента США допомагає Україні

Політика, яку веде Дональд Трамп, поки доволі негативно впливає на Сполучені Штати Америки. Проте лідер США може мати власний план, у який беззаперечно вірить. Щодо України, то американський лідер має серйозний вплив на події в нашій державі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що створений хаос, ймовірно, входить в плани Трампа. Він про це говорив ще з періоду виборчої кампанії.

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Передвиборчі обіцянки Трампа

Валерій Клочок пригадав, що Трамп обіцяв, коли прийде до влади, то дотримуватиметься протекціонізму, митної та антисанкційної політики. Лідер США говорив, що прагне створити абсолютно іншу концепцію торгівельно-економічних зв'язків з усім світом – без винятку.

Він це зробив. Він реалізував це і зараз в черзі до нього стоять керівники країн для того, щоб підписувати угоди. Трамп до цього часу вважає, що саме в такий спосіб він може досягнути якихось успіхів,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Проте, на його думку, це міждержавний шантаж та рекет. Трамп посилює вертикаль федеральної влади.

Варто також зазначити, що у зовнішньої політики лідера США Україна, ймовірно, займає чільне місце.

Припинення російсько-української війни для Трампа є пунктом номер один, але умови його не цікавлять зовсім. Він про це говорить відверто, йому байдуже, що буде з територіями, головне, щоб припинили стріляти,

– зауважив Валерій Клочок.

У Трампа своє розуміння великої держави США, адже він хоче заробити багато грошей. Втім, не економічними методами, а політичними, які призводять до серйозних негативних наслідків.

Але, я вбачаю, що його митна війна проти всього світу вигідна Україні. Ми маємо цим скористатися. Так опосередковано і є, адже ціни на нафту падають, доходи Росії зменшуються, в Росії економічна рецесія,

– сказав керівник Центру громадської аналітики.

Також стало відомо, що Україна начебто матиме зі Сполученими Штатами Америки зону безмитної торгівлі.

Зазначимо, що мита, запроваджені Дональдом Трампом, підштовхнули Євросоюз до активнішого укладення торгівельних угод, які раніше блокувалися окремими країнами-членами. Тепер Бельгія, Франція та Австрія змінили позицію, визнавши такі домовленості важливими з геополітичного погляду.