Трамп неодноразово телефонував Орбану після виборів, щоб обговорити війну в Україні, – ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з угорським прем'єром Віктором Орбаном після своєї перемоги на виборах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Джерела журналістів в уряді Угорщини повідомили, що Трамп цікавився думкою Орбана щодо закінчення війни в Україні.

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Що відомо про розмову Орбана і Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує дружні зв'язки з Владіміром Путіним і Трампом, а також критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає санкціям проти Росії.

У липні, після поїздки до Києва з таємничою пропозицією припинення вогню для президента України Володимира Зеленського, Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яку розкритикували деякі лідери ЄС. Потім він поїхав до Китаю і, нарешті, до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Трампом, який тоді перебував у передвиборчій кампанії,

– йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, Орбан вже в грудні готується до нових поїздок із миротворчою місією. Точні деталі потенційної місії наразі невідомі, однак, за словами джерел видання, вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і Сі Цзіньпіну.

До слова, раніше Орбан відреагував на російський удар ракетою "Орешник" по Дніпру. За його словами, світ перебуває в складній ситуації, адже ми нібито ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною.