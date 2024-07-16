Рецепт порятунку світу від Трампа і його маріонетки Венса

Оскільки Дональд Трамп знову підтвердив свою промосковську лінію, Джо Байдену слід більше не зволікати і негайно передати кермо влади Камалі Гарріс.

Ще є час врятувати світ

Трамп обрав своїм напарником сенатора Джей Ді Венса, лютого й патологічного ненависника України та ключового організатора нещодавньої п'ятимісячної блокади воєнних поставок Україні. Венс навряд чи принесе багато нових голосів у табір Трампа, а радше відштовхне деяких поміркованих виборців.

Актуально Джей Ді Венс – ворог України? Чому Трамп обрав його кандидатом у віцепрезиденти

Його призначення є особистим викликом впливовій групі республіканців Школи Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), які виклали своє бачення війни у ​​чудовому документі – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".

Тож безглуздий, з погляду виборчих перспектив, вибір його напарника вкотре виявив таємничу психологічну залежність Трампа від деспота в Кремлі. Остання політична помилка Трампа робить мою ідею (висловлену в попередній колонці) про те, як зупинити Трампа і, як наслідок, виграти світову війну, ще більш актуальною, доцільнішою та перспективнішою.

Коротко про рецепт подолання лиха, яке насувається на всіх нас.