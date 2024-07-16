Рецепт порятунку світу від Трампа і його маріонетки Венса
Джерело:Kyiv Post
Оскільки Дональд Трамп знову підтвердив свою промосковську лінію, Джо Байдену слід більше не зволікати і негайно передати кермо влади Камалі Гарріс.
Ще є час врятувати світ
Трамп обрав своїм напарником сенатора Джей Ді Венса, лютого й патологічного ненависника України та ключового організатора нещодавньої п'ятимісячної блокади воєнних поставок Україні. Венс навряд чи принесе багато нових голосів у табір Трампа, а радше відштовхне деяких поміркованих виборців.
Актуально Джей Ді Венс – ворог України? Чому Трамп обрав його кандидатом у віцепрезиденти
Його призначення є особистим викликом впливовій групі республіканців Школи Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), які виклали своє бачення війни у чудовому документі – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".
Тож безглуздий, з погляду виборчих перспектив, вибір його напарника вкотре виявив таємничу психологічну залежність Трампа від деспота в Кремлі. Остання політична помилка Трампа робить мою ідею (висловлену в попередній колонці) про те, як зупинити Трампа і, як наслідок, виграти світову війну, ще більш актуальною, доцільнішою та перспективнішою.
Коротко про рецепт подолання лиха, яке насувається на всіх нас.
- З міркувань здоров'я Байден повинен не тільки відмовитися від своєї кандидатури, але й піти у відставку з поста президента.
- Підвищення до рівня президентки значно розширить електоральний потенціал нової кандидатки Камали Гарріс.
- У перший день президентка Гарріс додає республіканський план перемоги України у свою передвиборчу платформу як ключовий стратегічний елемент.
- У серії промов Гарріс позиціює себе як лідерку вільного світу, що веде екзистенціальну битву з силами абсолютного зла. Вона засуджує огидний "мирний план" Путіна – Орбана – Трампа – Венса як змову з метою знищення України.
- У тісній координації з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими лідерами коаліції охочих вона приймає всі ключові рішення щодо доставки в Україну найсучаснішої західної авіації та технічних спеціалістів.
- Наприкінці жовтня вона з тріумфом відвідує Київ.