Після того, як Дональд Трамп дав Росії 10 днів для припинення вогню в Україні, Дмитро Медведєв вибухнув погрозами. Він заявив, що, мовляв, кожен новий ультиматум наближає США до ядерної війни з Кремлем.

Дональд Трамп порадив Дмитру Медведєву "стежити за словами", заявивши, що той заходить на небезпечну територію. Заступник глави російського Радбезу не заспокоївся та знову агресивно відповів президенту США. Він закликав Трампа не забувати про його улюблені фільми про "ходячих мерців" і згадав радянську систему автоматичного запуску ядерної зброї в разі надзвичайної ситуації, передає 24 Канал.

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Як Єрмак відреагував на відповідь Трампа Медведєву?

1 серпня в інтерв'ю Newsmax американський лідер зауважив, що Медведєву не слід було цього говорити.

У нього гострий язик. Він і раніше говорив неприйнятні речі. Тож ми завжди маємо бути готовими. І тому я направив у регіон два ядерні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова – це лише слова, і не більше,

– сказав Трамп.



За словами президента США, він наказав двом атомним підводним човнам наблизитися до Росії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ефектну відповідь Трампа нахабному Медведєву.

Чиновник порівняв її з реслінгом, який колись був шалено популярним в Україні.

Те, що зробив Президент Дональд Трамп учора у відповідь на слова Медведєва – це був справжній Tombstone Piledriver. Спокійно. Потужно. Впевнено. Саме так, як треба,

– написав Єрмак.

Довідка: Tombstone Piledriver – це культовий прийом у професійному реслінгу (професійна боротьба), який став знаменитим завдяки американському реслеру The Undertaker ("Гробар"). Реслер захоплює суперника, перевертаючи його вниз головою, так що вона опиняється між ногами виконавця. Потім він опускається на коліна, "вбиваючи" голову суперника в ринг.

Єрмак наочно показав, що Трамп зробив з Медведєвим / Фото телеграм-канал чиновника