Хіба я це казав, – Трампа запитали, чи вважає він досі Зеленського диктатором

Не так давно Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Водночас під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президент США не зміг цього пригадати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи досі Трамп вважає Зеленського диктатором

Журналісти поцікавилися у Трампа, чи він досі вважає Зеленського диктатором.

Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати. Наступне питання,

– відповів президент США.

Водночас Трамп визнав, що його відносини із Зеленським стали дещо напруженими.

"Ми хочемо з ним (Зеленським, – 24 Канал) працювати і будемо з ним працювати. Я думаю, що у нас з президентом були дуже хороші стосунки. Можливо, стали трохи напруженими", – зазначив Трамп.

Крім того, президент США запевнив, що "ладнає з обома" – і з Зеленським, і з Путіним.

Нагадаємо, що 19 лютого Трамп назвав Зеленського "диктатором". Також він заявляв про те, що згідно з опитуваннями у президента України катастрофічно низькі рейтинги.