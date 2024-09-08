Трамп заявив, що "дуже образився" на Путіна через його "підтримку" Камали Гарріс

Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про підтримку Камали Гарріс. Насміхаючись, політик зазначив, що з усіх президентів він ставився до Росії найбільш жорстко.

Владімір Путін на Східному економічному форумі здивував заявою про свою підтримку Камали Гарріс на виборах у США. Свою позицію очільник Кремля пояснив тим, що, мовляв, за президентства Трампа проти Росії було введено найбільшу кількість санкцій. Насправді, це не відповідає дійсності. Ймовірно, диктатор у такий спосіб намагався дискредитувати нинішню віцепрезидентку в очах українців та пропіарити Трампа.

Дивіться також У Трампа побоюються, що він провалить дебати з Гарріс через свою пихатість, – Politico

Трамп зізнався, що йому було "образливо"

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на слова Путіна. Сталося це під час мітингу у Вісконсині, 7 вересня.

Політик заявив, що "добре знав" очільника Кремля, і "його дуже образило", що той підтримав Камалу Гарріс. Виступ Трампа супроводжувався сміхом його прихильників.

Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га?.. Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев’ятнадцять кроків попереду нас,

– сказав Трамп.

Також він уточнив, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж він", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".

Раніше Трамп заявив, що завершить війну в Україні ще до кінця 2024 року у разі перемоги на виборах. Цього разу політик розкрив, у чому полягає його план.