Трампу не оголосили імпічмент: 45-й президент США відреагував у своєму стилі

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що невдала спроба оголосити йому імпічмент – це черговий виток "полювання на відьом". Також він пообіцяв "продовжити шлях до величі Америки".

Про це мовиться у його заяві після рішення Сенату щодо імпічменту. Її увечері 13 лютого опублікували провідні американські ЗМІ.

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Колишній господар Білого дому підкреслив, що це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії США.

І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосувало 75 мільйонів людей. Це найвищий показник в історії для чинного президента,

– зауважив політик.

Водночас Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США.

"Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише розпочинається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я – готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців", – наголосив він.

Також 45-й презент США пообіцяв представити концепцію "яскравого, блискучого, необмеженого майбутнього Америки". Щоправда, він не уточнив свої плани та не сказав, чи збирається балотуватися на найвищу посаду в країні знову.

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