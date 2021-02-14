Трампу не оголосили імпічмент: 45-й президент США відреагував у своєму стилі

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що невдала спроба оголосити йому імпічмент – це черговий виток "полювання на відьом". Також він пообіцяв "продовжити шлях до величі Америки".
Джерело:ABC News
Про це мовиться у його заяві після рішення Сенату щодо імпічменту. Її увечері 13 лютого опублікували провідні американські ЗМІ.
Актуально Сенат виправдав Трампа у процесі імпічменту
Деталі заявив Трампа щодо спроби оголосити йому 2-й імпічмент
Колишній господар Білого дому підкреслив, що це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії США.
І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосувало 75 мільйонів людей. Це найвищий показник в історії для чинного президента,
– зауважив політик.
Водночас Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США.
"Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише розпочинається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я – готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців", – наголосив він.
Також 45-й презент США пообіцяв представити концепцію "яскравого, блискучого, необмеженого майбутнього Америки". Щоправда, він не уточнив свої плани та не сказав, чи збирається балотуватися на найвищу посаду в країні знову.
До речі Байден звинуватив Трампа через проблеми з постачанням вакцини проти COVID-19
Сенат знову не підтримав оголошення імпічменту Трампу: головне
- 13 лютого за оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 – республіканці), проти - 43. Не вистачило лише 10 голосів.
- Перед цим Трампу оголосила імпічмент Плата Представників Конгресу. Причина – його заклики до прихильників під час протестів у Вашингтоні 6 січня. Одразу після них почався штурм Капітолію (будівлі Конгресу). І у результаті заворушень 5 людей загинули.
- Перед голосуванням, на стадії завершальних промов, головний у процесі імпічменту у Сенаті Джеймі Раскін заявив, що Трамп – однозначно винен, адже встав на бік тих, хто штурмував Капітолій.
- Сам Трамп відмововився свідчити у Сенаті у справі про імпічмент. На його переконання цей розгляд був "неконституційним".
- До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл перед голосуванням заявляв, що підтримує виправдання 45-го американського президента. Тому виступає проти оголошення йому імпічменту.
- Торік у лютому Сенат відхилив звинувачення проти президента Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Підставою до імпічменту тоді стала розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. Трамп просив того поновити розслідування у справі газової компанії Burisma, до якої є причетним син чинного президента Джо Байдена. Останній також був головним конкурентом Трампа на виборах.