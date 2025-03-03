Перше звернення з моменту інавгурації: ввечері 4 березня Трамп виступить у Конгресі

У вівторок, 4 березня, президент США Дональд Трамп виступить з промовою перед обома палатами Конгресу. Раніше планувалося, що промова політика буде присвячена угоді з Україною про корисні копалини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Білого дому.

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Про що буде промова Трампа в Конгресі

Дональд Трамп виступить із промовою о 21:00 за східним часом – тобто о 04:00 наступного дня за Києвом. Під час виступу політик підсумує свою роботу та озвучить плани на наступні 4 роки.

Президент Трамп виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. Ви не захочете пропустити це!

– наголосили в Білому домі.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що спочатку промова Трампа мала стосуватися підписаної угоди з Україною про корисні копалини, але тепер "доведеться подивитися, що станеться в наступні 48 годин".

Ми планували звернутися, оголосити про цю угоду про корисні копалини, що вона була б підписана в п'ятницю і була дуже позитивним кроком вперед для всіх сторін,

– сказав Волц в інтерв'ю для Fox News.

Нагадаємо, сам Дональд Трамп раніше заявив, що "завтрашня ніч буде великою" і він розкаже "все як є".

За кілька хвилин до появи цього допису Трамп також написав, що він є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав "жодної української землі путінській Росії". Політик закликав пам'ятати про це під час критики зі сторони нібито "слабких та неефективних" демократів.