Це не нудні вибори, а боротьба емоцій: що можуть протиставити демократи шоу Трампа

Політика в США поступово перетворюється на шоу, про що свідчить з'їзд Республіканської партії. На заході Дональда Трампа зокрема емоційно підтримав відомий рестлер Халк Хоган, який розірвав на собі майку.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що формат політичного дійства, який обрав для себе Трамп, це не та політика, яка вважається взірцем. Водночас демократам доведеться шукати відповідні політичні форми, щоб не виглядати на тлі Трампа нудними.

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Мають креативно підійти до виборів

Якщо кандидат від демократів загубиться поряд з яскравим та емоційним Трампом, то він не зможе брати активну участь в боротьбі за президентську посаду. Він буде виглядати як правильна леді чи джентльмен, що спостерігає за тим, як програє.

Тому демократи, імовірно, теж будуть включатися в такі ігри, адже по-іншому не можна. Трамп задає такі тренди, і суспільству вони заходять. У демократів залишилось небагато часу для того, щоб створити справжню конкуренцію Трампу на виборчій "сцені",

– зауважив політолог.

Сьогодні, на його думку, ми спостерігаємо не класичні нудні вибори, а боротьбу емоцій. Той, хто зможе якісніше експлуатувати емоції виборців та утримувати їхній високий градус до останнього дня, той і може здобути перемогу.

Після замаху на Трампа, "м'яч" був на боці республіканців. Однак зараз він може перекотитися до демократів, і вони тоді мають утримати ініціативу і креативно підійти до виборчої кампанії,

– наголосив Олег Лісний.

Нагадаємо, що 13 липня під час мітингу в Пенсільванії на Трампа був скоєний замах. Проте експрезидент лише зазнав пошкодження вуха.

Вперше після цієї події він з'явився на публіці 15 липня. Трамп з пов'язкою на вусі відвідав з'їзд Республіканської партії у місті Мілвокі, штаті Вісконсин, де його офіційно оголосили кандидатом у президенти. Також він назвав ім'я кандидат на пост віцепрезидента США від Республіканської партії. Ним став сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Також у з'їзд республіканців взяв участь рестлер Халк Хоган, який закликав підтримати експрезидента на виборах та демонстративно розірвав майку, під якою виявилась ще одна з прізвищами Трампа та Венса.