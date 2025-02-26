Трамп запевнив, що Путін піде на поступки в переговорах з Україною

Дональд Трамп заявив, що Владіміру Путіну доведеться піти на поступки в переговорах щодо України. Водночас президент США не озвучив, якими вони можуть бути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Путіна змусять піти на поступки

За словами Дональда Трампа, очільник Кремля "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.

Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться. І я також вірю, що якби нас не обрали, якби ця адміністрація не виграла вибори з великою кількістю голосів, ця війна тривла б довго, і він (Путін, – 24 Канал) захотів би забрати все,

– заявив президент США.

Водночас Трамп відмовився відповідати на запитання про те, на які поступки доведеться піти Владіміру Путіну.

Я не хочу вам зараз говорити,

– лаконічно сказав він.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що Україна повинна "забути" про вступ до НАТО. На думку американського лідера, саме через це розпочалося російське вторгнення.