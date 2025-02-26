Трамп запевнив, що Путін піде на поступки в переговорах з Україною
- Дональд Трамп заявив, що Путін буде змушений піти на поступки в переговорах щодо України, але не уточнив, на які саме.
- Президент США також вважає, що Україна повинна "забути" про вступ до НАТО, тому що це, на його думку, стало причиною російського вторгнення.
Дональд Трамп заявив, що Владіміру Путіну доведеться піти на поступки в переговорах щодо України. Водночас президент США не озвучив, якими вони можуть бути.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Путіна змусять піти на поступки
За словами Дональда Трампа, очільник Кремля "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.
Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться. І я також вірю, що якби нас не обрали, якби ця адміністрація не виграла вибори з великою кількістю голосів, ця війна тривла б довго, і він (Путін, – 24 Канал) захотів би забрати все,
– заявив президент США.
Водночас Трамп відмовився відповідати на запитання про те, на які поступки доведеться піти Владіміру Путіну.
Я не хочу вам зараз говорити,
– лаконічно сказав він.
До слова, Дональд Трамп також заявив, що Україна повинна "забути" про вступ до НАТО. На думку американського лідера, саме через це розпочалося російське вторгнення.