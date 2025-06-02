Трамп поширив теорію змови про те, що Байдена насправді "клонували"

Чинний президент США Дональд Трамп у суботу ввечері поділився на платформі Truth Social дописом, у якому стверджувалося, що Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році. Замість нього зараз нібито діють "клони" або "роботизовані істоти".

Автором оригінального допису є анонімний користувач, який регулярно публікує абсурдні теорії змови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп поширив у соцмережі теорію змови про Байдена

Цю історію опублікував анонімний користувач із приблизно 5 тисячами підписників, який відомий регулярними публікаціями абсурдних та бездоказових конспірологічних теорій. У його дописі йшлося про те, що справжнього Байдена давно немає, а громадськість нібито вводять в оману за допомогою двійників чи роботизованих копій "без душі та розуму".

Дональд Трамп поширив цей матеріал без жодних коментарів або пояснень для майже 10 мільйонів підписників своєї сторінки.

Як нагадує NBC News, подібні дії з боку Трампа – не поодинокі. У минулому він неодноразово поширював неправдиву інформацію, зокрема твердження про фальсифікації на президентських виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство Барака Обами, а також розповідав про вигадані випадки, зокрема, що гаїтянські іммігранти нібито "поїдають домашніх тварин".

Конспірологічні настрої були характерні й для оточення Трампа. Відомо, що частина його соратників активно підтримувала або транслювала неправдиві твердження про вакцини, а також теорії про так звану "глибинну державу". Зокрема, міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший просував спростовану ідею, що вакцина проти кору, паротиту й краснухи може викликати аутизм. Дехто з керівництва ФБР також заявляв, що ця структура нібито була використана адміністрацією Байдена та "глибинною державою" як інструмент політичного тиску на Трампа.