Вперше в історії США: Сі Цзіньпін може приїхати на інавгурацію Трампа, – CBS News

Новообраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня 2025 року, запросив на захід китайського лідера Сі Цзіньпіна. Запрошення, за даними ЗМІ, американець надіслав ще минулого місяця.

Втім, поки достеменно невідомо, чи прийняв його лідер Китаю, у посольстві з цього приводу наразі мовчать. Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела, повідомило CBS News, передає 24 Канал.

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Що відомо про запрошення Сі Цзіньпіна

Як повідомляє видання Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із запрошенням незадовго після виборів у США, на початку листопада, проте деталей щодо того, чи прийняв його китайський лідер, наразі не оприлюднили. Речник посольства Китаю у Вашингтоні не висловився з цього приводу.

Своєю чергою речниця новообраного американського президента Кароліна Левітт заявила, що світові високопосадовці вже "шикуються в чергу, щоб зустрітися Трампом", оскільки знають, що він скоро повернеться до влади й відновить мир "за допомогою американської сили" в усьому світі.

У разі схвальної відповіді з боку Китаю на запрошення, це може стати першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли лідер іноземної держави буде присутній на церемонії такого типу. У Трампа також допускають можливість запрошення й інших лідерів.

На інавгурації зазвичай запрошують послів та інших дипломатів, але записи Державного департаменту, датовані 1874 роком, свідчать, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади,

– йдеться у статті CBS News.

Зауважимо, на тлі напружених відносин Вашингтона та Пекіна оточення республіканця невдоволене діями уряду китайського лідера, серед них – сенатор Марко Рубіо, який обійме посаду Держсекретаря, та Майк Волтц, що стане радником із питань національної безпеки.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що вперше після виборів провів розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, деталей новообраний президент не навів. Це стало першим свідченням прямого контакту між політиками після перемоги Трампа на виборах у листопаді.